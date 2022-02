Questo borgo fiabesco considerato come la città ideale è un gioiellino anche per i registi del cinema ed è stato eletto tra i più belli d’Italia

Tra pochi giorni è San Valentino. Vogliamo stupire la nostra dolce metà? Se la risposta è affermativa, ecco delle idee pazzesche che faranno felice il partner. Altrimenti, si potrebbe optare per una fuga d’amore verso qualche borgo immerso nella natura incontaminata.

Il nostro Bel Paese è ricco di tanta storia e meraviglie, che lo rendono unico e uno dei più belli di tutto il Mondo. Tutto lo Stivale, isole comprese, è da visitare almeno una volta nella vita. Tra mare e montagne, però, anche i piccoli borghi hanno un certo fascino.

Visitare i borghi medievali, che sembra siano rimasti a quell’epoca, suscita delle emozioni indescrivibili. Sarà che il Medioevo è stato un periodo pieno di mistero, e questo lo ha sempre reso accattivante. Comunque i borghi, che risalgono a quel periodo, sono particolarmente affascinanti.

Da Nord a Sud, l’Italia è stracolma di borghi con caratteristiche differenti, con la propria storia e tradizione. Per questo motivo, è nata un’associazione, chiamata proprio I borghi più belli d’Italia, con lo scopo di promuovere questi posti a livello culturale, artistico, storico ed incrementarne il turismo.

Oggi parleremo di un borgo che si trova in Lombardia, Regione ricca di storia e di bellezza naturale smisurata. Se volessimo visitare la Lombardia, allora rechiamoci a Pomponesco.

La città ideale secondo i Gonzaga

Questo borgo fiabesco, considerato come la città ideale dai signori Gonzaga, si trova nei pressi di Mantova. Il borgo di Pomponesco rappresentava il potere e l’autorevolezza dei signori, che padroneggiavano in quel periodo. Fu per questo motivo che si decise di apporre delle modifiche urbanistiche, che portarono alla trasformazione della pianta cittadina, tutt’ora presenti.

Nel borgo è possibile visitare una delle location di diversi film. La piazza di Pomponesco, molto suggestiva, è stata scelta dai registi per girare Don Camillo con Terence Hill e Miranda di Tinto Brass, giusto per citarne alcuni.

Questo borgo fiabesco considerato come la città ideale è un gioiellino anche per i registi del cinema ed è stato eletto tra i più belli d’Italia

Possiamo, altresì, visitare la Chiesa di Santa Felicita e dei Sette Fratelli Martiri, il Palazzo Cantoni, gli edifici e il Teatro 1900. Per quanto riguarda l’aspetto naturalistico, Pomponesco è delimitato dal fiume Po e presenta un suo porticciolo. Da vedere, poi, le sue case colorate e la Riserva naturale della Garzaia.

Questo borgo è un gioiellino, che permette di pedalare liberi e spensierati tra le vie, ammirando il fiume e ascoltando il fruscio delle foglie. Inoltre, non possiamo perderci le specialità del posto, tra i tortelli alla mantovana e il luadèl per accompagnare salumi e formaggi.

