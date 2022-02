Fuga d’amore per San Valentino in queste splendide località marinare baciate dal sole ed elette come le più romantiche secondo un’indagine

Ieri abbiamo dato il benvenuto a febbraio. Mese del festival di Sanremo che è iniziato proprio ieri, mese del Capodanno cinese grazie al quale alcuni segni saranno travolti da una fortuna sfacciata, ma soprattutto è il mese dell’amore.

All’amore non si sfugge, anzi, dovremmo fuggire con la nostra dolce metà per trascorrere del tempo insieme all’insegna del relax e del romanticismo. Ci sono delle città considerate come l’espressione del romanticismo per eccellenza. Queste sono Verona e Venezia. Entrambe hanno caratteristiche particolari, che le rendono davvero uniche.

Verona è il teatro di quell’amore struggente, che solo Shakespeare ha saputo descrivere. Infatti, non vi è nessuno che, recandosi a Verona, non vada nella casa di Giulietta per avere fortuna in amore. Mentre Venezia è davvero unica al Mondo e il giro in gondola rappresenta il momento perfetto per esprimere il proprio affetto.

Eppure, ci sono altre città italiane per una fuga d’amore per San Valentino talmente romantiche da stupire positivamente la nostra anima gemella. Secondo un’indagine su Booking, sono queste le località particolarmente romantiche.

Polignano a Mare

Città di uno dei cantanti più importanti della musica italiana, Domenico Modugno, Polignano a Mare è la più romantica del momento. Il mare, il tramonto, il sole e il buon cibo faranno da cornice a questo amore, che celebreremo nel giorno degli innamorati.

Le grotte naturali fungono da ristoranti e hotel di lusso, il lungomare offre un panorama mozzafiato, il centro storico sembra un affascinante borgo medievale. Queste caratteristiche rendono la località tanto bella quanto romantica.

Portofino

Nella splendida Liguria, Portofino è il fiore all’occhiello. Talmente bella che il film d’animazione Disney del 2021, Luca, è stato ambientato proprio qui. Il mix di colori delle case, il porto e le rocce la rendono una località di una bellezza straordinaria, tanto che molti personaggi famosi la scelgono come meta non solo estiva ma anche per festeggiare il giorno degli innamorati.

Un’altra meta romanticissima è Positano, che nella stupenda Costiera Amalfitana è una delle più suggestive, tanto da essere definita come la sua perla. Le case colorate a strapiombo circondate da balconi fiorati, le vie, il tramonto sul Golfo di Salerno la rendono unica nel suo genere.

Queste mete, indicate da Booking, sono state elette dai turisti italiani e stranieri come quelle più romantiche, oltre alle citate Venezia e Verona.

