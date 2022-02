Si cucina per necessità, per nutrirci ogni giorno, ma anche per divertimento e per sperimentare nuovi piatti. Per primi o contorni può capitare di voler utilizzare delle verdure. Spesso si ha difficoltà nel pulirle, per non parlare del gusto non sempre piacevole. Tra tante, il radicchio rosso può risultare troppo amaro al palato. Il modo per pulire e togliere l’amaro da questo versatile prodotto della terra potrebbe essere questo:

eliminare le foglie esterne del radicchio; tagliare la parte più esterna della base del cespo; tagliare in due la verdura e lavarla sotto l’acqua corrente, allargando le foglie; asciugare un po’ e tagliare il radicchio a listarelle; metterle in un contenitore con acqua fredda e lasciarle in ammollo almeno 2 ore.

In questo modo il radicchio sarà privo di foglie appassite e ripulito da terra ed eventuali insetti. L’ammollo permetterà, inoltre, di attenuarne il gusto amaro. Con questa verdura si possono cucinare tanti piatti appetitosi, sia in padella che al forno. Ad esempio, nella ricetta che segue, insieme al formaggio, al lardo e a poco altro si potrà preparare un primo piatto, buona idea per il pranzo della domenica.

Il modo per pulire e togliere l’amaro del radicchio rosso è semplice e ci permetterà di preparare col formaggio questa squisita lasagna

Ecco quali sono gli ingredienti per 4 persone per una lasagna al forno senza ragù:

350 g di lasagne;

1 kg di radicchio rosso di Treviso;

200 g di grana grattugiato;

100 g di lardo;

200 ml di panna fresca;

200 ml di latte;

una cipolla;

burro;

noce moscata;

rosmarino;

un cucchiaio di amido;

sale e pepe.

Fare soffriggere una cipolla tritata con del rosmarino in padella con del burro. Dopo aver pulito e scolato il radicchio dall’acqua in cui era in ammollo, aggiungerlo e lasciare cuocere; spegnere dopo 5 minuti e insaporire con sale e pepe. In un pentolino versare il latte, la panna e l’amido e cuocere a fiamma bassa, mescolando. Dopo qualche minuto, unirvi 150 g di grana, grattugiare un po’ di noce moscata e poi regolare di sale. Girare e appena il composto diventa cremoso spegnere. Cuocere la lasagna e metterla da parte. In una teglia, infine, alternare la pasta con il radicchio e la crema di formaggio. Terminare con pezzetti di lardo e burro. Cuocere a 200 gradi per 20 minuti.