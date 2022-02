Manca circa una settimana al giorno dedicato all’amore. I cuori battono forte, le farfalle nello stomaco svolazzano e la mente vede solo lei/lui. Proviamo tutte queste emozioni? Allora è proprio l’anima gemella. Più che altro, queste sensazioni si provano quando si sta insieme da poco tempo.

Tuttavia, anche nelle relazioni durature si provano delle emozioni, specialmente se il partner riesce a stupirci positivamente nonostante gli anni trascorsi. Effettivamente quando si ama davvero, il sentimento non cambia ed è come se fosse lo stesso della prima volta.

San Valentino sarà magico perché in aiuto arriverà la bella e generosa Venere, la dea dell’amore nonché il Pianeta simbolo del sentimento. Con Venere alleata, la fortuna in amore è assicurata. Se, quindi, abbiamo bisogno di audacia e fiducia in noi stessi, Venere tenderà una mano.

In particolare, saranno travolti da questa fortuna immensa l’Acquario, il Cancro e l’Ariete. Inoltre, non dimentichiamo che la Luna Nuova di febbraio porterà tanto successo all’Acquario, ma l’unione con Giove investirà di fortuna sfacciata questi 3 segni zodiacali.

La cena romantica

A San Valentino stupiamo l’anima gemella con una cena romantica e con delle idee per il dopocena, così da trascorrere una giornata memorabile all’insegna del romanticismo e del divertimento. Tutto andrà alla grande, perché ci sarà Venere a sorriderci.

L’abbellimento della tavola è importante perché significa fare attenzione ai dettagli. Qualche idea potrebbe essere quella di mettere una tovaglia rossa e qualche cuore bianco sparso, creato anche da noi stessi. Non dimentichiamoci di mettere una bella candela al centro della tavola, nonché quelle profumate sparse per casa. Per quanto riguarda la cucina, stupiamo la dolce metà con un tortino dal cuore tenero e panna.

A San Valentino stupiamo l’anima gemella grazie alla fortuna di Venere con queste idee pazzesche e faremo scintille

Non dimentichiamo, altresì, di spegnere le luci per mantenere un’atmosfera soft, calda e accogliente. Riempiamo il salotto di petali rossi e palloncini, nonché di mazzi di rose o di altri fiori particolarmente amati dal partner. Mettiamo una melodia romantica in sottofondo e il gioco è fatto.

Per il dopocena, potremmo proporre di vedere un film romantico al cinema o a casa. Oppure potremmo ballare le canzoni d’amore preferite in salotto. Altra idea potrebbe essere un percorso di coppia al centro benessere, oppure una fuga d’amore in queste splendide località marinare baciate dal sole.