È lunedì sera, la settimana è appena iniziata e torniamo stanchi e provati dal lavoro. Siamo rientrati da un weekend fuori porta, ci siamo divertiti e rilassati come non accadeva da tempo e abbiamo mangiato divinamente. Cene e pranzi fuori, colazione a base di cappuccino e brioche e golosità a iosa.

Bene, ma eccoci tornati alla realtà, quella fatta di lavoro, faccende domestiche e cibo certamente meno prelibato.

Il lunedì sera non abbiamo proprio alcuna voglia di cucinare, ma dopo due giorni di bagordi, forse è il caso di fare i bravi. E allora, che possiamo preparare? La nostra coscienza ci suggerisce di mangiare un’insalata con tonno e pomodoro, ma il nostro stomaco sembra rifiutarsi categoricamente. È arrivato il momento di conciliare gusto e benessere, ma non solo. Vorremmo (e dovremmo) conciliare anche il tempo, perché non solo non ne abbiamo, ma neppure vogliamo perderne troppo.

Sembra un’impresa molto ardua, ma in fondo potremmo riuscire a mettere tutto insieme e goderci una cena buona e sana. Se poi troviamo dei ceci in scatola nella nostra credenza, allora non avremo di cosa preoccuparci. Vediamo quindi come procedere per una ricetta semplice e buonissima.

Non come condimento o contorno, è questo il modo di cucinare i ceci per le cene dell’ultimo minuto

I nostri esperti di cucina hanno pensato a qualcosa di buono, nutriente ed economico. Infatti, ci bastano pochissimi ingredienti, di cui molti probabilmente si trovano già nella nostra cucina, e alcune regole da seguire. Il nostro manicaretto del giorno è un delizioso spezzatino rivisitato a base di ceci e bocconcini di pollo che si prepara in meno di mezz’ora. Una prelibatezza che piace a chiunque, dai più golosi ai più attenti alla linea.

Ecco cosa ci serve per iniziare:

600 grammi di pollo;

200 grammi di ceci;

1 cucchiaio abbondante di farina;

1 cipolla;

500 ml di brodo;

sale, olio e pepe q.b.

Procedimento:

Per prima cosa, prendiamo un contenitore e versiamo la farina, un filo d’olio, il sale e il pepe. Tagliamo il pollo a pezzetti, così da formare dei bocconcini e passiamoli nel mix di farina. Tritiamo la cipolla, prendiamo una pentola, versiamo due cucchiai d’olio e uniamo la cipolla, lasciandola rosolare qualche minuto a fuoco lento.

Versiamo il brodo e dopo che si sarà scaldato leggermente, uniamo il pollo. Copriamo e non appena sarà mediamente cotto, aggiungiamo i ceci. Copriamo nuovamente e lasciamo cuocere da sé, mescolando di tanto in tanto.

Una volta pronto, spegniamo e concludiamo con una spolverata di pepe. Ci serviranno tra i 20 e i 25 minuti in tutto per questa ricetta semplicissima e molto originale.

Non come condimento o contorno, questo modo di cucinare i ceci lascerà i nostri commensali sorpresi e più che soddisfatti.