Viviamo in un Paese davvero meraviglioso. Ogni giorno la nostra amata Italia ci svela perle tutte da scoprire e in ogni mese dell’anno ci sono luoghi che si vestono di magia. Solo pochi giorni fa abbiamo parlato del lago premiato come miglior destinazione italiana perfetto per un weekend fuori porta. Oggi saliremo di quota per scoprire un altro paesino straordinario. Questo borgo è stato appena eletto tra i più belli d’Italia e novembre è il mese perfetto per visitarlo. La natura, in questo periodo, regala colori straordinari e se visiteremo questo borgo, potremo ammirare il foliage in tutto il suo splendore. Iniziamo a preparare le valigie.

Il 2 novembre, il consiglio de “I Borghi più belli d’Italia” ha deciso di inserire nella sua prestigiosa associazione 12 nuovi borghi italiani. Tra gli eletti c’è anche Campiglia Marittima, splendido borgo della Val di Cornia, in provincia di Livorno.

Campiglia Marittima domina letteralmente la valle. Sorge su una collina da cui è possibile vedere il Mar Tirreno, le campagne e i boschi circostanti. Visitandola potremo abbracciare con un solo sguardo un paesaggio meraviglioso e ammirare i bellissimi colori dell’autunno.

Cosa vedere a Campiglia Marittima

Campiglia Marittima ha un panorama davvero imperdibile e nasconde luoghi tutti da visitare. Il primo sono le porte che permettono l’accesso al borgo. In passato Campiglia aveva una funzione difensiva e la cinta muraria si è mantenuta praticamente intatta. Sulla porta Fiorentina potremo ammirare gli stemmi di Campiglia, il Giglio di Firenze e il simbolo della famiglia Della Gherardesca.

Per ammirare tutta la Val di Cornia dall’alto non possiamo perderci la Rocca. L’edificio risale all’XI secolo, è stato ampliato più volte e domina la vallata. Al suo interno potremo visitare il Museo della Rocca, che ripercorre tutta la storia della fortezza.

Se amiamo la natura, la tappa obbligata è la Rocca di San Silvestro. Qui troveremo i resti di un antichissimo castello e avremo la possibilità di visitare il Parco Archeominerario che lo circonda.

Una volta terminata la gita a Campiglia, potremo goderci il meritato relax scendendo dal colle. A Venturina, frazione del comune, ci sono alcuni degli stabilimenti termali più importanti della Toscana.

Come arrivare

Se partiamo da sud, ci basterà prendere la SS1 in direzione Nord e uscire a Venturina Terme. Da qui seguiremo le indicazioni per Campiglia Marittima e in dieci minuti saremo a destinazione.

Se invece arriviamo da nord, dovremo prendere ancora la SS1 ma uscire a San Vincenzo Sud e proseguire per il borgo.

Chi si muove in treno dovrà prendere la linea ferroviaria Genova – Roma e scendere proprio a Campiglia Marittima. Fuori dalla stazione troverà dei bus navetta che lo porteranno direttamente alle porte del centro storico.

