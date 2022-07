Caldo torrido e colonnina del mercurio in continua ascesa. Questa estate afosa mette a dura prova la nostra resistenza fisica. L’unico modo per ritemprarci è quello di concludere la giornata con un pasto fresco e sfizioso che ci aiuti a superare il disagio delle alte temperature fornendoci però tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno.

Un piatto da preparare velocemente e possibilmente lontano dai fornelli. Con gli Esperti di Cucina della Redazione proponiamo un antipasto freddo da servire a cena prima di un secondo leggero, ma che possiamo preparare anche come piatto unico.

Un tenero miscuglio in un guscio saporito

Lo sformato di salmone e ricotta è un tenero miscuglio di formaggi morbidi e cremosi racchiusi in un involucro di salmone affumicato. Niente di più semplice da preparare e niente di più gustoso da mangiare in estate. Possiamo prepararlo in anticipo e tenerlo in frigorifero fino al momento di portarlo a tavola. Consideriamo che deve rimanere in frigorifero per almeno 5 ore per assestarsi bene, in modo che le fette non si rompano ma rimangano integre. Questo antipasto freddo e senza cottura è il piatto perfetto contro il caldo.

Ingredienti

250 g di salmone affumicato;

250 g di ricotta;

250 g di formaggio fresco spalmabile;

100 ml di panna fresca;

20 g di Parmigiano grattugiato;

10 g di colla di pesce;

erba cipollina q.b.;

sale e pepe q.b.

Questo antipasto freddo e senza cottura è il piatto perfetto dell’estate

Per preparare l’antipasto di salmone e ricotta utilizzeremo uno stampo da plum-cake. Lo rivestiamo di pellicola per alimenti e poi di fette di salmone affumicato. Ora, prepariamo la crema di ricotta. In una ciotola trasferiamo la ricotta, il formaggio spalmabile e il Parmigiano. Amalgamiamo bene tutti gli ingredienti. Poi, aggiungiamo 70 ml di panna e un po’ di erba cipollina finemente tritata, continuando a mescolare per avere un composto ben amalgamato. Infine aggiustiamo di sale e pepe.

Nel frattempo avremo messo in ammollo i fogli di colla di pesce. Ora li strizziamo bene e li trasferiamo in un tegamino con 30 ml di panna. Poi li facciamo sciogliere a fuoco dolce. Aspettiamo che il composto sia tiepido e lo uniamo alla crema di ricotta amalgamando bene. Ora versiamo il composto nello stampo livellandolo con cura. Chiudiamo con fette di salmone affumicato e trasferiamo in frigorifero per almeno 5 ore.

Trascorso questo tempo capovolgiamo lo sformato in un piatto e lo tagliamo a fette con un coltello tagliente. È un ottimo antipasto per aprire una cena, ma può costituire un piatto unico per un pasto in famiglia. Accontenterà sicuramente tutti i palati, anche i più esigenti.

