Le proteine sono molecole molto importanti per il nostro organismo, per questo è fondamentale assumere attraverso l’alimentazione. Svolgono funzioni importanti di vario genere, anche a livello digestivo. Tra i cibi che contengono grandi quantità di proteine troviamo la carne magra, come pollo, manzo e tacchino, ma anche lenticchie, soia, fagioli e piselli. Mettiamo in tavola anche uova, formaggi e latticini per fare il carico di proteine e calcio.

Ma anche il pesce è una fonte smisurata di proteine, anche di omega 3, sali minerali, soprattutto potassio e vitamine. Merluzzo, sgombro e sardine sarebbero ideali per un pasto completo, sano, equilibrato e leggero, che non dà adito a nessun senso di colpa perché contiene pochi grassi.

Contiene proteine e potassio questo pesce alleato del metabolismo

Il pesce azzurro è un ottimo compromesso per chi non vuole spendere troppo ma desidera gustare un prodotto del mare saporito. Ma potremmo anche includere nella nostra alimentazione la trota, un pesce eccezionale che appartiene alla famiglia delle Salmonidae.

Può vivere nel mare, nei fiumi e perfino nei laghi, ma nello Stivale sembrerebbe essere più diffuso quello d’acqua dolce. 100 grammi di trota sarebbero poco calorici, infatti conterrebbero circa 86 calorie, ma enormemente ricchi di nutrienti. Un vero scrigno di vitamine A, C e soprattutto B, fonte di omega 3 e 6, sono presenti anche riboflavina, tiacina e niacina. Un integratore naturale di sali minerali, con valori alti di fosforo, ferro, magnesio e potassio. Questi nutrienti contribuirebbero a tenere sotto controllo la frequenza cardiaca e la pressione del sangue. Quindi, un alleato della salute cardiovascolare, del metabolismo, delle ossa, reni, muscoli e dei denti.

Non solo contiene proteine e potassio, dunque, questo pesce economico non costa molto e spesso è disponibile tutto l’anno. Il prezzo al kg solitamente non supera i 10 euro, quindi ideale anche per un menù da proporre a più invitati, senza dover svuotare il portafoglio.

Un’idea in cucina

Per fare un figurone a tavola, proponiamo delle semplici e facili trote in padella farcite con erbe aromatiche. Eliminiamo le interiora e le squame del pesce e puliamo per bene, lasciando una tasca dove inserire il ripieno. Quindi, prepariamo il ripieno, tritando finemente prezzemolo, salvia, timo e aggiungendo del succo di limone, sale, pepe e pangrattato.

Mescoliamo in una ciotola gli ingredienti e riempiamo le trote con l’aiuto di un cucchiaio, poi paniamole con altro pangrattato. Mettiamo sul fuoco una padella con un filo d’olio e facciamo rosolare il pesce finché non vedremo la crosticina dorata. Abbassiamo la fiamma e continuiamo la cottura a fuoco lento, le trote saranno pronte non appena l’occhio sarà di colore bianco.

