Le mode sono cicliche e, con cadenza più o meno regolare, si ripetono. È bene tenere a mente questa tendenza quando rinnoviamo gli armadi durante il cambio di stagione. Conservare alcuni capi ormai desueti, potrebbe essere una mossa furba. Con grande probabilità, infatti, tali capi potrebbero tornare in auge dopo qualche anno. Ci sono poi dei capi che vanno sempre bene. Sono quegli indumenti che potremmo definire evergreen e, come tali, dovremmo sempre averli nell’armadio.

Le mode hanno un potere fortissimo. Talvolta capita che facciano tendenza capi molto discutibili dal punto di vista puramente estetico. Eppure, solo per il fatto di averli visti sfilare in passerella o indossati da celebrità e influencer, tutti corrono ad acquistarli. In questo articolo ci soffermeremo proprio su un caso specifico. Parleremo di calzature. Per l’estate 2022 c’è un ritorno dal passato. Si tratta di scarpe molto comode da portare, ma non di certo bellissime.

Comodi come pantofole, i sandali dell’estate 2022 sono perfetti per camminare, nascondono i piedi e sono adatti con qualsiasi outfit

Stiamo per parlare dei clogs. La rivisitazione moderna (anche nel nome) dei classici zoccoli di legno. Le tradizionali calzature simbolo dei Paesi Bassi. Chiuse davanti e aperte sul retro, queste calzature sono comodissime per molti motivi. Anzitutto, sono una sorta di ciabatta e ci permettono di camminare senza fatica e senza avvertire alcun tipo di dolore ai piedi. Inoltre, per la loro conformazione, nascondono le dita dei piedi. Sono quindi strategici alleati quando non abbiamo avuto tempo di fare la pedicure e lo smalto è sbeccato. Inutile negarlo, in pratica, si tratta di ciabatte. Ora però le possiamo sfoggiare con vanto e orgoglio perché i grandi della moda, come Hermès ad esempio, le hanno tramutate in calzature super fashion. Ma non è ancora finita. I clogs sono alti. Per naturale conformazione, hanno il tacco e un platform. Slanciano quindi la figura e snelliscono le gambe.

Idee per abbinare i clogs

Come già detto, queste calzature sono molto versatili. Stanno bene con abiti, gonne e pantaloni. Insomma, sono perfette con qualsiasi outfit. Vediamo qualche esempio pratico:

con i pantaloni a zampa per un look molto hippie, che richiama i mitici anni ’70;

oppure con freschi abiti midi o a portafoglio, per il massimo della comodità;

con pantaloni skinny, per un look un po’ sofisticato, adatto per la città e l’ufficio;

o ancora con una gonna lunga svolazzante, che fa molto stile etnico;

con un bel paio di shorts o una minigonna in jeans, per essere freschissime al mare.

Come si può dunque notare, comodi come pantofole, i sandali dell’estate 2022 sono perfetti praticamente sempre.

