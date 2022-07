Sul campo della nutrizione e alimentazione si sono sempre aperti molti dibattiti e confronti su ciò che è vero e ciò che conosciamo come “falsi miti”. La dieta mediterranea è conosciuta come il miglior modello alimentare da seguire, basato su tutti gli alimenti necessari per la nostra crescita e formazione. Semplicemente, per chi vuole affacciarsi a questo bellissimo mondo basterebbe conoscere qualche regola base.

Una di queste è quella del piatto bilanciato. Si tratta di suddividere il piatto in diverse parti e riempirle con alimenti ricchi di un determinato macronutriente.

Andiamo a costruire insieme un piatto bilanciato per imparare a mangiare meglio.

Ecco alcuni esempi su come comporre un piatto bilanciato con riso, ceci e altro per mantenersi in forma e mangiare sano

½ del piatto dovrà essere formato da fibra: è molto importante per il nostro organismo, aumenta il senso di sazietà, riduce l’indice glicemico dell’alimento perché va a ridurre l’assorbimento degli zuccheri. Va a conferire un certo senso di sazietà e mantiene in salute la nostra flora intestinale.

½ del piatto dovrà comprendere frutta e ortaggi. Specialmente se si consuma la frutta e verdura di stagione, si potrebbero avere ottimi benefici per la propria salute.

¼ sarà rappresentato dai cereali. Rappresentano la nostra fonte di carboidrati, energia pura per il nostro corpo. In questa categoria troviamo mais, riso, orzo, farro, pasta, quinoa e anche patate.

¼ invece dovrà essere occupato dalle proteine. Sono indispensabili per i tessuti, per la contrazione muscolare e difese immunitarie. Si possono scegliere legumi, uova, pesce, carni bianche rispetto alle rosse. Per ultimo, non per importanza, è essenziale la fonte di grassi buoni. Il più famoso di questo gruppo è senza dubbio l’olio extravergine d’oliva. Ovviamente non bisogna mai esagerare altrimenti non rientra più come “grasso buono”, ma un filo d’olio crudo sul nostro piatto potrebbe essere un toccasana.

Vediamo più nello specifico come poter creare un’insalata con tutte queste informazioni che abbiamo recepito.

Come fare un’insalata equilibrata

Ecco alcuni esempi su come comporre un piatto bilanciato prendendo come esempio un’insalata fresca e veloce da preparare.

Partiamo dalla base e possiamo scegliere tra rucola, lattuga, valeriana. Dopodiché uniamo gli ortaggi, a fantasia e quanti ne vogliamo, carote, cetrioli, pomodori. Passando alla fonte proteica possiamo scegliere di mettere il pesce come tonno, sgombro, salmone oppure carne bianca o ancora latticini. Non dimentichiamoci i legumi: ceci, fagioli, lenticchie o piselli. Aggiungiamo i nostri amatissimi carboidrati. Via libera per il pane, crostini, quinoa, ecc..

Infine inseriamo la fonte di grassi buoni, olio oppure come ottima alternativa della frutta secca e qualche fettina di avocado.

