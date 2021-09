Ecco il colore che tutte vogliono sulla propria borsa che spopolerà in autunno e inverno

La moda si rinnova costantemente e non smette mai di stupire. Le ultime tendenze fanno già discutere molto e per non perdere il passo bisogna restare sempre aggiornati. Una donna che non vuole passare inosservata dovrebbe avere abiti e accessori giusti per ogni occasione.

Anche la stagione fredda lancia nuove mode che ci donano un aspetto più trendy e seducente. Se dei pantaloni comodi e pratici ci faranno sentire sempre a nostro agio in ogni situazione, una borsa bella ed elegante non è da meno.

Proprio quest’accessorio può fare la differenza, donandoci un aspetto più o meno accattivante. Da quest’autunno non importerà la tipologia di borsa che scegliamo, perché è solamente un colore a dominare la scena.

Stop ai grigi spenti

L’autunno è una stagione che molti vedono come portatrice di tristezza e malinconia. Indossando una borsa grigia o con sfumature simili, non faremo altro che accentuare queste sensazioni. Per questo è necessario dare una svolta al nostro look, impreziosendolo con delle tonalità più energiche e che trasmettano positività. Il colore perfetto per la nostra borsa è solo uno ed è simbolo di gioia, entusiasmo e calore: l’arancione.

Ecco il colore che tutti vogliono sulla propria borsa che spopolerà in autunno e inverno

L’arancione è il colore al quale non potremo più rinunciare. Gli stilisti più affermati, come Chanel, ad esempio, lo hanno già sfoggiato senza alcun timore. Dalle tonalità tenui a quelle più accese, ecco il colore che tutti vogliono sulla propria borsa che spopolerà in autunno e inverno.

Non importa verso quale sfumatura vireremo. Che sia un arancione zucca più morbido o un “mandarino” acceso, la nostra borsa infonderà allegria e buon umore. Per i modelli e le tipologie abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Dalla tote alla mini bag, faremo sempre e comunque un figurone tra la folla.

Gli abbinamenti consigliati

La borsa arancione è un accessorio che ci mette in evidenza. Per risaltare al massimo il nostro aspetto dobbiamo saperla abbinare all’abito del colore giusto. Uno degli accostamenti di cui non possiamo fare a meno è quello col blu. Le tonalità più scure o il blu elettrico saranno capaci di donarci un contrasto da urlo.

Non trascuriamo nemmeno il marrone. È l’abbinamento perfetto soprattutto per la stagione fredda. Da accostare magari a un bel paio di scarpe tendenti al rosa.

Infine, si rivela ottima anche la compagnia del bianco, che ci dona quel senso di purezza in più che non guasta. Da provare anche la tonalità crema.