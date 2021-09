Quale è un ottimo motivo per entrare al rialzo sul titolo Leone Film Group? La vicinanza al supporto 3,06 euro. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con il I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso in area 3,06 euro. Ciò vuol dire che acquistare su questi livelli permette di fissare uno stop molto vicino (chiusura settimanale inferiore a 3,06 euro) riducendo il rapporto risk/reward. In questi casi, quindi, si può puntare su un titolo azionario sapendo che c’è il paracadute dello stop che salva da perdite importanti.

Oltre a questa motivazione di origine grafica, ci sono altri motivi per puntare sul titolo?

Dal punto di vista della valutazione il titolo risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Fa eccezione il Price to Book ratio che esprime una sottovalutazione del 50% circa. Gli analisti che coprono Leone Film Group hanno un giudizio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 5%.

Se, invece, si guarda alle prospettive future il titolo diventa molto interessante. Allo stato attuale, infatti, le previsioni sono per una crescita media degli utili per i prossimi 3 anni di oltre l’80%. Un livello molto superiore sia al settore di riferimento che al mercato italiano.

Ricordiamo che l’ultima volta che ci siamo occupati del titolo avevamo dato un segnale rialzista che era stato seguito da un movimento al rialzo di circa il 40%.

Un ottimo motivo per entrare al rialzo sul titolo Leone Film Group: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Leone Film Group (MIL:LFG) ha chiuso la seduta del 23 settembre a quota 3,18 euro in rialzo dell’1,27% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista, ma ha raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 3,06 euro. Come dicevamo in precedenza, la tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripartenza al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiata rossa. Una conferma in tal senso arriverebbe da una chiusura settimanale superiore a 3,5 euro.

Viceversa, una chiusura settimanale inferiore a 3,06 euro farebbe scendere il titolo verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea continua. La massima estensione ribassista passa per area 1,9 euro.