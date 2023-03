Quest’isola ti paga 600 euro per fare vacanze vista mare tra spiagge e terme naturali

Stiamo pensando a dove trascorrere le prossime vacanze di Pasqua o le tanto agognate ferie? Perché non scegliere questa meta incredibilmente suggestiva che addirittura ci paga per visitarla? Ecco di cosa si tratta.

Con l’avvicinarsi dell’estate sono tanti che cominciano a pensare dove trascorrere le meritate vacanze, lontani da ansia e stress quotidiani. Se ancora non abbiamo investito i nostri risparmi acquistando una casa al mare, ma adoriamo paradisi tropicali bisogna affrettarsi per riuscire a trovare offerte convenienti. Decidere la destinazione delle vacanze non sempre è semplice soprattutto quando la famiglia è numerosa. Oltre ad un maggiore dispendio economico, accontentare tutti non sempre è facile. Ma quest’anno sembra proprio che per chi ama viaggiare alla scoperta di paesi e tradizioni lontane, ci sia un’occasione davvero da non perdere. Dopo la Thailandia che per riavviare il turismo aveva lanciato la campagna “one night one dollar”, adesso anche quest’isola ti paga 600 euro per visitarla. Si tratta della splendida Taiwan, una piccola Nazione insulare a circa 180 km dalla Cina. È un’isola incantevole, ricca non solo di spiagge meravigliose ma anche di montagne alte più di 3000 metri, parchi, riserve e acque termali. È la meta ideale per gli amanti delle tradizioni orientali e soprattutto della natura.

Quest’isola ti paga 600 euro se decidi di farti incantare dalle sue incredibili bellezze

In particolare, per far ripartire il turismo, il governo di Taiwan ha intenzione di offrire 165 dollari per ciascun visitatore dell’isola. Mentre per circa 90.000 gruppi di turisti il governo offrirà circa 600 euro. L’obiettivo del premier taiwanese è quello di attirare ben 6 milioni di turisti solo per il 2023, auspicando di raddoppiare la cifra per il 2024. Inoltre, come comunicato anche dalla CNN, il Ministro dei trasporti ha annunciato che il Bonus sarà consegnato digitalmente. Pertanto, i turisti potranno utilizzarli per coprire le spese sostenute per il loro viaggio in Taiwan, quindi per alloggi, trasporti e altro. Questi incentivi offriranno la possibilità a tantissime persone di visitare questa terra splendida, ricca di paesaggi incredibili, dove poter dimenticare la routine

quotidiana.

Lasciarsi incantare da un Paese ricco di tradizioni e incredibili paesaggi naturalistici

Le sue spiagge sono varie e ricche di paesaggi suggestivi. Qui si potrà scegliere infatti tra spiagge di sabbia bianca o arenili formati da minuscoli frammenti di corallo. Si pensi a Jibei Sand beach a 15 minuti dall’isola di Penghu che sembra una lingua sporgente di sabbia con degli scorci davvero unici. Ma oltre al mare, non si può non andare alle terme di cui Taiwan è ricchissima. Magari, scegliendo di visitare la sua capitale Tapei, si potranno visitare le sue due stazioni termali più famose, Wulai e Beitou. Oppure scegliere tra confortevoli centri termali degli hotel o farsi coccolare da piacevolissimi massaggi. Infine, un giro per i mercati notturni sarà sicuramente un’esperienza da non perdere.