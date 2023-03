Ecco come indovinare il vincitore del Grande Fratello Vip. Molti non hanno dubbi: “Trionferà lei”

Mancano, ormai, solo quattro giorni alla finale del Grande Fratelle Vip 7. Nei siti specializzati e di gossip si moltiplicano le previsioni e indicazioni su chi trionferà lunedì 3 aprile. Ecco come indovinare il vincitore del Grande Fratello Vip.

Tanti milioni di italiani stanno attendendo, con trepidazione, la serata del 3 aprile. Infatti, lunedì sera si decideranno le sorti del vincitore del Grande Fratello VIP, edizione numero 7. In tutti questi mesi, tanti fedeli spettatori hanno seguito le vicissitudini dei concorrenti all’interno della casa, parteggiando per uno o per l’altro.

Ormai, siamo arrivati alla resa dei conti. Nella casa sono rimasti in sette. Ovvero, 5 finalisti sicuri e 2 concorrenti che andranno al televoto. In questo caso, si tratta di Milena Miconi e Alberto De Pisis che lotteranno tra loro per conquistare il sesto e ultimo posto della finale. Che non vuol dire, poi, partire già battuti, perché tutto è possibile, come ha dimostrato l’inaspettata eliminazione di Luca Onestini, dato tra i finalisti sicuri.

Ecco come indovinare il vincitore del Grande Fratello Vip. Molti non hanno dubbi.

Certo, bisognerebbe conoscere in anticipo chi tra Milena e Alberto sarà il finalista. Da questo punto di vista, l’oroscopo dei due sembra non lasciare scampo a uno dei concorrenti al televoto. Decretando, per le stelle, la vittoria sicura, al televoto, dell’altro. Del resto, abbiamo visto, di recente, come lo stesso oroscopo, avesse indovinato, con giorni di anticipo, l’eliminazione di Andrea Maestrelli.

Intorno a una trasmissione così popolare come il Grande Fratello VIP 7 è inevitabile che si interessino anche molti siti di previsioni.

Ecco come sono le quote dei vari siti di Bookmaker

L’astrologia, da questo punto di vista, ha già dato il suo responso dandoci, con settimane di anticipo, il probabile nome della trionfatrice. Vediamo se anche i bookmaker sono della stessa opinione.

Ecco alcune indicazioni. Oriana Marzoli viene data vincente. Suo rivale è Edoardo Tavassi , mentre terza arriverà Nikita Pelizon. Più staccati troviamo Micol Incorvaia, Sofia Giale De Donà, Alberto De Pisis e, ultima, Milena Miconi.

Ecco su chi puntano altri

Ci sono ancora altre indicazioni. Anche in questo caso, la classifica finale sarà la stessa. Prima sarà Oriana, seguita da Edoardo, Nikita, Micol, Sofia, Alberto, Milena. Diverso è il giudizio di altri, ed è interessante.

Infatti, danno possibilità di vittoria a Oriana ed Edoardo, confermando i posti dal tre al sette. Nikita, Micol, Sofia Giaele, Alberto, Milena. Ancora più incerta è la finale per altri, che mettono a pari merito Edoardo, Oriana, ma anche Nikita. Qui abbiamo Micol, Alberto, Milena e Sofia Giaele. Insomma, tutti danno favorita Oriana. Come le stelle.