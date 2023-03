Case al mare a meno di 30.000 euro in questa Regione soleggiata e amata nel Mondo: 3 cose da fare subito

Trovare un prezzo conveniente per acquistare l’immobile che abbiamo sempre desiderato è sicuramente possibile spulciando diversi siti. Ma per non rischiare un disastro finanziario è importante valutare questi aspetti.

Con l’avvicinarsi della bella stagione comincia anche la voglia di allontanarsi dalla routine e di prendersi qualche giorno di vacanza, magari al mare. Chissà quante volte abbiamo desiderato di avere una casa al mare, ma subito abbiamo desistito per via dei prezzi alle stelle. Ebbene, non sempre è così! Basta saper cercare e attendere perché prima o poi l’occasione giusta arriva. Proprio come quest’occasione in un bel paese del Sud Italia, nel Cilento, dove il clima è mite anche d’inverno e le spiagge sono un incanto.

Ovvero in Castelnuovo Cilento, in Provincia di Salerno, a pochi passi dal mare. Oltre alla Puglia, dove pure possono farsi ottimi affari, il nostro Paese è infatti ricco di località turistiche con spiagge bianche e mare cristallino. Il Cilento e la sua costiera sono conosciuti in tutto il Mondo per le bellezze naturalistiche e per la qualità delle sue acque. Oltre al mare il Cilento è ricco di antichi borghi, situati in posizioni strategiche vicine al mare, proprio come Castelnuovo Cilento e le sue frazioni.

Case al mare a meno di 30.000 euro in questo meraviglioso borgo del Sud

Si tratta di un piccolo borgo al Centro del Parco Nazionale del Cilento sulla cima di una collina a circa 280 metri sul livello del mare. Oltre al borgo sulla cima della collina, le abitazioni si snodano tra le diverse frazioni del paese, come Velina, Pantana e Salicuneta. Per chi sogna di acquistare una casa vicino al mare in un luogo dove rifugiarsi anche d’inverno, questo borgo potrebbe essere un’ottima scelta. Qui, possono trovarsi case al mare a meno di 30.000 euro. Basta dare un occhio infatti ai siti di aste giudiziarie dove possono farsi dei vantaggiosi investimenti. Proprio in questo bellissimo borgo, in particolare alla frazione Velina, più giù, vicino al mare, sono all’asta diversi immobili. Qui possono trovarsi diverse case con un prezzo base di 31.500 e offerta minima di poco più di 23.000 euro.

Occhio però a questi 3 aspetti

Ovviamente, quando si decide di partecipare ad un’asta è necessario valutare diversi aspetti, perché non sempre ciò che sembra un vantaggio poi lo è concretamente. Esattamente come può accadere per qualsiasi investimento immobiliare. Pertanto è necessario valutare diversi fattori e non farsi prendere dal prezzo basso e farsi seguire da un esperto. Innanzitutto dovrà leggersi attentamente la perizia dove sono riportati tutti i dati dell’immobile, il suo stato, il valore e tutti gli atti del procedimento esecutivo. Poi valutare e vedere personalmente l’immobile prendendo appuntamento con il custode. Essere sicuri di avere l’intero importo necessario per aggiudicarsi l’acquisto. Non saldare il prezzo, comporta oltre alla perdita dell’aggiudicazione anche l’assegno depositato a titolo di cauzione. Infine, aspetto non meno importante, è verificare se l’immobile sia occupato. Le procedure per liberare l’immobile potrebbero essere infatti lunghe e dispendiose. Occhio, quindi, perché quello che può sembrare un vero affare può diventare poi un brutto grattacapo.