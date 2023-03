5 automobili e le moto che valgono tanti soldi! Controlla in garage e scopri se sei ricco

Una delle passioni che accomunano molte persone è quella per le auto. Ci sono rally e gare di Formula 1 che si seguono durante l’anno in tv o in presenza, ma non solo. L’ultimo modello super accessoriato o uno d’epoca fanno gola a tanti. Automobili e anche le moto storiche valgono tanto. Scopriamo se ne abbiamo in garage oppure quale comprare per fare un buon investimento.

Il fascino dei mezzi di trasporto forse nasce con le carrozze dei sovrani, eppure l’avvento dei motori segna un momento importante. Prima un’automobile comportava molto tempo per la produzione e costi esorbitanti. Nel secolo scorso, poi, divenne sempre più accessibile. Si cominciarono pure a fare delle gare. Tra i piloti che hanno fatto storia ricordiamo Tazio Nuvolari, Jacques Villeneuve e Michael Schumacher.

C’è tuttora un vero e proprio culto e amore per i veicoli storici. Tra i più famosi collezionisti di automobili c’è Nick Mason, batterista dei Pink Floyd. Uno dei suoi acquisti più importanti riguarda una Ferrari GTO 250.

Scopriamo 5 automobili e le moto che valgono tanti soldi

Nell’elenco ufficiale dei veicoli storici ci sono auto e moto appartenenti a diverse epoche. Il valore dipende da alcuni fattori, come anno di immatricolazione, integrità della carrozzeria, particolarità e disegno. Chi vorrebbe acquistarli oppure venderli potrebbe farsi un’idea ad esempio con i seguenti modelli, tra i più costosi.

Tra le auto figurano molte Alfa Romeo. Si racconta che addirittura Henry Ford disse che davanti a una di esse bisognava togliersi il cappello. Per esempio, la Giulia GTA 1600 anni 1965-69 sarebbe quotata 150.000 euro, mentre la Giulietta Turbodelta 1982-84 45.000 euro.

Per le Fiat una delle più costose è la 508 S Balilla Mille Miglia 4 marce degli anni 1934-37. Il suo valore sarebbe di 250.000 euro. Più recente, degli anni 1969-72, è la Dino 2400 Spider. La sua quotazione si aggira sui 100.000 euro. Infine, citiamo l’Isotta Fraschini Tipo 8B 1930-32. Varrebbe almeno 950.000 euro. Gli estimatori delle motociclette possono fare un pensierino su alcuni modelli, sia per la vendita che per un acquisto.

Alcuni modelli di moto storiche

Il mercato e le quotazioni di moto e ciclomotori forse è meno noto, ma potrebbe dare soddisfazioni.

La Lambretta 50 Special Innocenti 1964-71 potremmo venderla a 12.000 euro. Una Harley-Davidson 1000 XL CR Café Racer 1977-78 vale circa 30.000 euro. Un’altra, la 1340 Sturgis 1981-82, invece, 22.000 euro.

Per la Piaggio 98 Vespa del 1946 si potrebbero sborsare 8.000 euro. Il mitico Ciao degli anni 1980-85 varrebbe attualmente intorno ai 2.000 euro. Queste 5 automobili e le moto che valgono tanti soldi possono essere un buon investimento o fonte di guadagno. L’elenco completo si può consultare on line. Ricordiamo, infine, che in Italia si possono registrare gratuitamente nel Registro Storico Italiano® autoveicoli oppure motoveicoli e ciclomotori costruiti e/o immatricolati da almeno 30 anni. In determinati casi è possibile farlo anche se ne sono passati solo 20.