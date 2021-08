Sono in tantissime a richiedere al proprio parrucchiere di schiarire i capelli con naturalezza per ottenere una chioma luminosissima e invidiabile. Per questo motivo, le Esperte di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa vogliono consigliare alle Lettrici una tecnica che sta spopolando negli ultimi tempi.

Stiamo parlando del “bleach” e quest’incredibile schiaritura garantisce un risultato naturale per capelli meravigliosamente baciati dal sole, come dopo mesi di mare. Bleach significa “candeggiare, sbianchire” e questa schiaritura è l’ultimo grido del momento. Non è consigliabile per tutte le capigliature, quindi la Redazione intende spiegare chi dovrebbe scegliere questa tecnica e chi farebbe bene a evitarla.

Che cos’è il bleach e quali sono le donne che dovrebbero sceglierlo

Con il bleach anche le donne castane possono ottenere un meraviglioso biondo platino. Questo speciale trattamento sembra poter rimuovere i naturali pigmenti dei capelli per ottenere colori molto chiari come la famosissima “tinta bianca”. Per donne che, invece, hanno il problema opposto è questo l’eccezionale colore su cui puntare per camuffare i capelli bianchi con grande stile e naturalezza.

Ritornando al bleaching, bisogna specificare che i risultati cambiano da persona a persona. Per le persone con capelli castano scuro è possibile prima raggiungere una sorta di mogano o di biondo caldo. Solo dopo si potrà ottenere un eventuale color platino. Il risultato dipenderà anche dal tempo di posa. Una posa maggiore sembra donare un colore più freddo e chiaro.

Ecco che quest’incredibile schiaritura garantisce un risultato naturale per capelli meravigliosamente baciati dal sole

Il consiglio è di rivolgersi sempre a parrucchieri esperti, anche perché si tratta di un trattamento abbastanza invasivo. Questo non lo rende adatto a tutte le capigliature, ma le più fortunate otterranno meravigliosi capelli biondo platino.

Ovviamente, chi desidera provare questa tecnica farebbe bene a evitare trattamenti successivi di altro tipo per non stressare il capello. Fra questi sia trattamenti come la permanente, ma anche stress dovuti a un utilizzo eccessivo di phon e piastre. Fortunatamente, esistono degli spray termo protettori da preparare comodamente a casa.

Dopo questo trattamento consigliamo di nutrire in profondità il capello con prodotti sufficientemente oleosi e riparatori.

Insomma, questa tecnica di schiaritura consente di ottenere un risultato davvero soddisfacente, se realizzato da mani esperte. Questa particolare tecnica è anche la giusta alternativa per donne di età avanzata che vogliono ancora valorizzare tutto il loro incredibile fascino.