Questi ultimi giorni di primavera rappresentano l’occasione perfetta per rinfrescare il proprio look. Le donne che vogliono cambiare cominciano sempre dai capelli. Quale occasione è migliore dello straordinario effetto del “Grey Blending”? È questo l’eccezionale colore su cui puntare per camuffare i capelli bianchi con grande stile e naturalezza. Si tratta di una sorta di balayage sui toni silver davvero molto utile per non dover ricorrere al parrucchiere con troppa frequenza. Il Team di Beauty di ProiezionidiBorsa svelerà i motivi del suo successo.

Che cos’è il Grey Blending

Si tratta della nuova tendenza per i prossimi mesi del 2021. L’anno appena trascorso ha visto primeggiare la tecnica del balayage. Il Grey Blending potrebbe rappresentare una sorta di evoluzione. E la buona notizia è che questa tecnica è adatta sia a chiome chiarissime che a capelli molto scuri. Questa tecnica aggiunge al proprio colore di capelli qualche ciocca grigia e bianca, enfatizzando ancor più bianco e grigio naturale dei capelli. Se tutti hanno sempre richiesto al parrucchiere di fiducia la copertura di questo chiaro segno dell’età il Grey Blending lo enfatizza con naturalezza.

Come avere questo meraviglioso effetto sfumato sui capelli

Insomma è questo l’eccezionale colore su cui puntare per camuffare i capelli bianchi con grande stile e naturalezza. I migliori risultati appaiono evidenti con i capelli biondo chiaro o platino. Grey Blending sta per “miscelare il grigio” e consiste nello schiarire i capelli a mano libera.

Nessuna ciocca particolarmente colorata come nelle tipiche “mèche”. Semplicemente una sorta di equilibrio perfetto tra colore naturale e tinta artificiale. Il grigio è poi un colore molto di tendenza negli ultimi tempi un po’ in ogni campo della moda e della bellezza. Insomma con questa tecnica è impossibile fallire.

Chi dovrebbe sperimentarlo

Se il desiderio è quello di avere un look naturale che non richieda troppa manutenzione il Grey Blending è la giusta soluzione. E a provarlo possono essere anche chiome castano scuro. Sono già molti i saloni che offrono questo servizio quindi non resta chiedere al proprio specialista questo effetto con cui fare la differenza. Meglio ancora se a completare il colore sarà un mosso naturale impeccabile come questo.