Oramai le vacanze sono finite e tutti noi abbiamo avuto del tempo libero per poter riflettere sulla nostra vita sia a livello lavorativo che sentimentale. Chi ha da poco chiuso una storia, anche a causa della pandemia e delle distanze, forse si sta chiedendo se è stata la scelta giusta. Per questo oggi chiederemo un consiglio alle stelle e spiegheremo perché questi tre segni potranno essere soggetti alle avance del proprio ex innamorato.

Questi tre segni a settembre avranno grandi probabilità di ritornare con il proprio ex

A far girare la testa alla maggioranza dei segni di Acqua ci penserà il mese di settembre. Per la precisione ci stiamo riferendo al Cancro e ai Pesci, soggetti già di per sé conosciuti per la loro attitudine romantica e sognatrice. L’unico a rimanere escluso da un possibile ritorno di fiamma è lo Scorpione. Il suo “pungiglione”, infatti, serve a tenere lontane le persone che lo hanno deluso o che, meglio, non sono state all’altezza del suo amore sconfinato e totalizzante.

Gli altri due invece, non avendo questo meccanismo di difesa, hanno una spiacevole tendenza: quella di rimanere vittime di grosse fregature. Per questo consigliamo a coloro che sono nati sotto il segno del Cancro di tastare il terreno per assicurarsi che il proprio precedente partner non voglia approfittarsi di loro. Allo stesso modo vogliamo esortare i Pesci a non perdonare troppo in fretta. Meglio prendersi i propri tempi e far rosolare “a fuoco lento” per vedere le loro intenzioni.

Ecco il grande insospettabile che potrà avere un ritorno di fiamma

Stiamo parlando di uno dei segni più bistrattati di tutto lo zodiaco, il Capricorno. Questo, infatti, solitamente è noto per la sua indole poco affettuosa e molto pragmatica. Infatti, non tende a dimostrare il proprio amore con le parole o con i grandi gesti, ma con le piccole azioni quotidiane e con una solidità tipica dei segni di Terra. Proprio il terzultimo archetipo dello zodiaco nel cielo di settembre potrebbe mostrarsi più morbido e meno cocciuto del solito. Scoprirà infatti il piacere di ritornare sulle proprie decisioni e di fantasticare un po’. Se la separazione non è stata delle migliori, però, ci sarà bisogno di molto tempo per far sì che il Capricorno possa di nuovo tornare a fidarsi. E quindi questi tre segni a settembre avranno grandi probabilità di ritornare con il proprio ex. Non c’è bisogno però di tirare troppo la corda soprattutto se uno dimostra di avere buone intenzioni e sentimenti autentici.

