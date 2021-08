L’approssimarsi di settembre porta con sé anche la voglia di rinnovare il guardaroba.

Sistemare l’armadio liberandosi di tutto ciò che è rovinato o che, semplicemente, non si mette sarà ottimo per fare posto a nuovi capi.

In un precedente articolo si era trattato della scarpe e delle borse di tendenza per questa stagione autunno/inverno.

Nel presente articolo si tratterà di alcuni dei trend che spopoleranno nella stagione fredda, trend perfetti da rivisitare e indossare a qualsiasi età.

Anche dopo i 50 anni si sarà impeccabili riadattando questi interessanti trend.

Molte di queste tendenze sono già presenti negli armadi dalle scorse stagioni, infatti moltissimi trend sono ciclici.

Ecco i trend e il colore dell’autunno per essere alla moda anche dopo i 50 anni

Per quanto riguarda i colori sarà perfetto abbinare lo stesso colore con sfumature diverse.

Lo stesso discorso si potrà fare per tessuti e stampe diverse che saranno ottime abbinate insieme.

Tra le tonalità che spopoleranno nei negozi e sulle passerelle troviamo il verde prato.

Si tratta di un verde diverso e più intenso rispetto a quelli classici. Si potrà tranquillamente abbinare ai verdi più scuri e autunnali e sarà perfetto per illuminare e rendere più colorato l’outfit.

Tornano di moda, poi, i colori neutri ma diversi rispetto ai classici, dal marrone chiaro al nocciola si tratta di tonalità che non si vedevano da tempo.

Borse

Per quanto riguarda le borse si assisterà al grande ritorno delle shopper grandi, piccole o di medie dimensioni. La vera novità nel campo delle borse riguarderà principalmente la forma, infatti andranno molto le shopper tonde.

Materiali

Questo inverno vedrà il grande ritorno di seta e raso. Si tratta di materiali classici che non passano mai veramente di moda.

Le camicie potranno essere abbinate sotto a maglioncini o cardigan in lana. Saranno bellissime da vedere spuntare sotto i maglioncini o da cardigan aperti.

Tra le stampe che spopoleranno in inverno torna il leopardato. Anche questo non è mai passato di moda. Molte ritengono volgare indossare accessori o abiti leopardati, eppure se ben abbinati non si cadrà assolutamente nel cattivo gusto.

I colori che possono essere abbinati senza problemi all’animalier sono il rosso e l’arancione. Chi non osa un vestito leopardato potrà optare per un accessorio come una borsa.

Scarpe

Da ultime tra i trend e il colore dell’autunno per essere alla moda anche dopo i 50 anni troviamo le scarpe.

Tra le calzature più alla moda e diffuse troviamo gli stivali di colore argento. Potranno spuntare sotto i jeans, sotto abiti di lunghezza media o lunga ma anche sotto ai cappotti.

Sono stivali che si abbinano in infiniti modi diversi e saranno perfetti anche da utilizzare durante le feste di Natale.