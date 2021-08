Molti di noi sono già tornati dalle vacanze. Altri invece stanno godendosi gli ultimi sgoccioli delle proprie meritate ferie. In questo periodo però è normale cominciare a prepararsi per ritornare sul posto di lavoro e ad affrontare l’anno che verrà. Vediamo però dunque quali segni saranno favoriti dalle stelle e quali invece faranno più fatica. Ecco infatti i segni più fortunati a settembre per soldi e carriera e quelli più svantaggiati sul lavoro. Scopriamo insieme quali nativi zodiacali possono rimanere tranquilli e quali invece devono darsi da fare per rientrare in carreggiata.

I segni più fortunati a settembre per soldi e carriera e quelli più svantaggiati sul lavoro

A brevissimo il Sole entrerà nel segno della laboriosa Vergine e quindi oltre a favorire coloro che sono nati sotto questo segno, darà una bella spinta anche a chi ne condivide l’elemento Terra. Stiamo parlando dunque di Toro e Capricorno. Tutti e tre infatti sono supportati dal trigono benefico che Marte sta disegnando sulle loro carte natali. Questo contribuirà a regalare loro una bella energia e una grinta sconfinata per affrontare le sfide quotidiane. Per questi tre il rientro al lavoro sarà dunque particolarmente proficuo e danaroso. La Vergine infatti è riuscita a lasciarsi alle spalle delle situazioni spinose e delle persone negative, riuscendo per una volta a pensare a se stessa. Questo alleggerimento le permetterà di aumentare le proprie performance e le proprie entrate. Con questo atteggiamento sarà per tutti loro possibile avere degli avanzamenti di carriera, chiedendo un aumento sia in termini di soldi che di prestigio.

I segni più sfavoriti

Passiamo invece ai segni che purtroppo in questo periodo sono un po’ più sfortunati. Parliamo in primis del Pesci che entra in un periodo di opposizione che durerà all’incirca fino a metà settembre. Essendo infatti il segno opposto alla Vergine avrà il Sole contro per tutto il periodo. Oltre a quest’ultimo risultano anche un po’ fiacchi i segni di Aria, soprattutto la Bilancia che è provata da un’estate che non è stata esattamente rilassante. L’Aquario anche non riuscirà ad ingranare bene i ritmi fino alla stagione autunnale. Il Gemelli invece rispetto agli altri due ha un rientro un pochino più spensierato. Il mese di agosto infatti gli ha permesso di ricaricare le pile a dovere per poter iniziare settembre con una spigliatezza e una tranquillità diversa dal solito.

Approfondimento

Questi due sono i segni baciati dalla fortuna ad agosto e settembre