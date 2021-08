Per scoprire se qualcuno è attratto da noi ci sono dei piccoli segnali a cui prestare molta attenzione e per la maggior parte non risiedono nelle parole. Spesso, infatti, certe cose si intuiscono a livello non verbale, nello specifico tramite il linguaggio del corpo. Oggi parleremo di uno dei piccoli indizi che ci possono aiutare a decidere se fare o meno il primo passo verso il nostro lui o la nostra lei. Vediamo insieme di cosa si tratta.

È questo il semplice e vero indicatore che ci rivela se qualcuno è innamorato di noi

Stiamo parlando di un meccanismo chiamato “mirroring”, ovvero di una reazione a specchio. Se abbiamo un buon occhio avremo sicuramente notato che i componenti delle coppie di lunga data dopo un po’ finiscono per assomigliarsi. Non solo nel modo di vestire o di parlare, ma anche proprio nelle espressioni e nei movimenti che fanno. Questo perché quando due persone sono reciprocamente attratte tendono inconsapevolmente ad imitarsi. Questo meccanismo inconscio, infatti, le fa subito risultare sulla stessa lunghezza d’onda, mettendole entrambe a proprio agio. Spesso i loro movimenti, anche nel ritmo e nella cadenza della camminata, risulteranno incredibilmente sincronizzati. Quindi se abbiamo davanti un potenziale partner possiamo provare a muoverci in una maniera molto precisa e stare a vedere se ci seguirà proponendoci lo stesso gesto. Infatti, è questo il semplice e vero indicatore che ci rivela se qualcuno è innamorato di noi.

Altri modi per poter intuire se qualcuno ci sta corteggiando

Il linguaggio del corpo però purtroppo non è una scienza precisa, ma un vero e proprio insieme di fattori. Il “mirroring”, infatti, può essere messo in atto non solo in situazioni di attrazione fisica, ma anche in strette relazioni familiari o amicali. Per cui ci sono altre piccole circostanze a cui stare attenti.

Una di queste è la direzione in cui puntano i piedi dell’altro. Se sono rivolti verso di noi vuol dire che è interessato a quello che abbiamo da dire. Se invece sono allungati in una direzione opposta vuol dire che lo stiamo annoiando oppure che non vede l’ora di andare via. Questo non è per forza attribuibile ad una nostra mancanza, magari la persona in questione può essere in ansia o preoccupata per qualche faccenda da sbrigare altrove. In via generale però se qualcuno è interessato tenderà a starci vicino, a protendere il suo corpo verso di noi e a cercare di stabilire un contatto fisico.

