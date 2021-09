La Redazione di ProiezionidiBorsa ha già affrontato in altri articoli il tema dello zodiaco celtico. Si tratta di un antico metodo di previsione del futuro perfezionato dai druidi, la casta sacerdotale dei popoli Celti. I Lettori più attenti sapranno che si tratta di un oroscopo basato su 21 segni e che ciascuno di essi è legato a un albero e a un periodo dell’anno. Le caratteristiche dei vari alberi si rivedono nelle persone nate sotto la loro benedizione.

Settembre è un mese particolare e molto importante per lo zodiaco celtico. Gli alberi che sono legati a questo periodo sono tipicamente autunnali, sempreverdi, forti e resistenti. Si tratta del Pino, del Salice, del Tiglio, dell’Ulivo e del Nocciolo. L’approfondimento di oggi sarà dedicato agli ultimi 3.

Un oroscopo simbolico

I nati sotto il segno del Tiglio, dal 13 al 22 settembre, ereditano dall’albero le sue caratteristiche principali: la robustezza e la forza. I loro valori più importanti sono l’amicizia e la compassione. Stringono forti legami e amano sentirsi indispensabili per le persone. L’altra faccia della medaglia è la dipendenza che può crearsi in questi casi.

Odiano la falsità e la menzogna, e farebbero di tutto per aiutare coloro che considerano veri amici. In amore i Tiglio cercano partner tranquilli e fantasiosi, pur avendo un tipo d’intelligenza concreta e razionale. Proprio per questo si sentono molto in sintonia con i bambini, e possono essere dei genitori affidabili ma un po’ troppo apprensivi.

Questi sono tre segni di settembre secondo l’oroscopo celtico

I nati nel giorno del 23 settembre godono della benedizione dell’Ulivo. Un albero coriaceo, utilissimo e per questo molto amato per le sue innate proprietà. I nati sotto questo segno riprendono proprio la sua severità, la forza e la luce che è in grado di emanare.

Sono coerenti, determinati, e difficilmente inciampano in dubbi. Per far questo, però, hanno costantemente bisogno di essere amati. Questa caratteristica rende l’Ulivo un simbolo di pace, oltre che di forza. Si tratta di un segno davvero speciale, il cui unico tratto caratteristico in negativo è un’estrema neutralità. Difficilmente, infatti, gli Ulivo esprimeranno opinioni personali.

Infine, i nati tra il 24 settembre e il 3 ottobre sono protetti dal Nocciolo. Si tratta di una pianta capace di adattarsi a molti tipi di terreno e di clima. Proprio questa è la caratteristica principale dei nati sotto questo segno: la tenacia. Sanno essere anche discreti e molto pazienti, fino alla testardaggine. Come tutti i segni celtici di settembre, condividono una grande forza che, però, cela un grande bisogno di dolcezza e amore. Hanno una grande propensione alla fantasticheria e ai sogni ad occhi aperti, quasi al limite della malinconia.

Dunque, questi sono tre dei segni di settembre secondo l’oroscopo celtico.