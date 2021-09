Dopo un mese di agosto che ha visto un rialzo del 160% è arrivato il momento di scendere dal carro vincente delle azioni ItWay? Il titolo, infatti, è stato il peggiore della settimana con un ribasso di oltre il 12%.

Prima di procedere ricordiamo che il nostro Strong Buy sul titolo risale a novembre del 2020 quando le quotazioni si trovavano in area 0,7 euro e in quell’occasione titolavamo Un titolo azionario che potrebbe andare incontro a un rialzo dal 150% al 450%. Visto l’enorme guadagno, quindi, non c’è da farsi prendere dal panico. Ci sono ampi margini di manovra per non compiere azioni affrettate.

Dal punto di vista dei fondamentali le azioni ITway risultano essere molto sottovalutate. Ad esempio, se si considera il rapporto prezzo/utili, queste azioni potrebbero aumentare almeno di un fattore 2 per allinearsi ai multipli dei competitors.

Prima di passare all’analisi grafica ricordiamo che ITway è inserita nella black listi della Consob. Va, però, evidenziato che la sua posizione finanziaria netta non solo non è molto preoccupante, ma in miglioramento. A fine maggio, infatti, è passata a -0,52 milioni di euro dopo che a fine aprile era a -0,93 milioni di euro.

È arrivato il momento di scendere dal carro vincente delle azioni ItWay? Le indicazioni dell’analisi grafica

ITWay (MIL:ITW) ha chiuso la seduta del 3 settembre a quota 2,43 euro in ribasso del 5,08 euro rispetto alla seduta precedente.

Come scrivevamo in un precedente report (La chiusura di agosto potrebbe regalare a ITWay un ulteriore rialzo del 40% o l’inizio di un ritracciamento) a livello mensile le quotazioni hanno raggiunto il II obiettivo di prezzo in aera 2,79 euro, ma il mese di agosto non è riuscito ad andare oltre. La mancata rottura della resistenza, quindi, ha fatto partire un ritracciamento che, vista la storia del titolo, potrebbe trasformarsi in un eccellente occasione di acquisto.

Che questo possa essere lo scenario si vede chiaramente dal time frame settimanale. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si stanno dirigendo velocemente verso il III obiettivo di prezzo in area 2,18 euro e da lì potrebbero ripartire al rialzo.

La strategia vincente, quindi, potrebbe essere quella di acquistare in prossimità di area 2,18 euro e chiudere la posizione solo nel caso di chiusure settimanali inferiori a questo stesso livello. Nel caso di ripartenza, infatti, le quotazioni potrebbero dirigersi verso gli obiettivi mensili indicati in figura.

Da notare che il nostro indicatore Swing Indicator rimane saldamente rialzista.

Time frame settimanale

Time frame mensile