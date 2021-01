Uno dei metodi di previsione del futuro più antico è quello dell’oroscopo celtico. Questo antico popolo divideva l’anno in due periodi: Samhain e Beltane, che rappresentavano indicativamente la stagione invernale il primo e quella estiva il secondo. Come nello zodiaco moderno, i Celti legavano gli individui a simboli precisi: in questo caso non alle costellazioni ma agli alberi.

ProiezionidiBorsa ha già trattato l’argomento in questo articolo, dove i lettori possono scoprire qual è l’albero protettore legato al proprio periodo di nascita. E con il nuovo anno ai nastri di partenza, è opportuno scoprire quale sia il segno più forte dei prossimi mesi.

Il segno zodiacale più forte del 2021 secondo l’oroscopo celtico

I nati sotto il segno del Pino nel 2021 avranno un anno particolarmente proficuo. Davvero da cinque stelle. L’importante sarà aver pazienza, soprattutto sul lato amoroso. I Pino che sono alla ricerca di nuovi affetti dovranno avere lo spirito di attendere, valutare e capire se i sentimenti trovati nelle persone che incontreranno saranno reali o miraggi. Andranno evitati litigi, ‘corse’ e forzature: soprattutto, il nervosismo nelle scelte.

L’aspetto economico e lavorativo proseguirà a gonfie vele, col 2021 che sarà un periodo di raccolta per ciò che si è seminato in passato. Per i nati sotto il segno zodiacale più forte del 2021 secondo l’oroscopo celtico, i successi, anche se sudati, saranno tutti meritati. Ci saranno molte battaglie da fronteggiare per ‘portare a casa il pane’ ma il lavoro non mancherà di certo: si dovrà perseverare e, alla fine, i guadagni e le soddisfazioni arriveranno. Basta continuare a impegnarsi.

Infine, salute e fortuna potrebbero sembrare a loro sfavore, soprattutto pensando ai sacrifici che andranno fatti. Ma non è così: tutto dipende dalla prospettiva con la quale si guarderà alle cose. Un destino avverso non significa necessariamente brutti avvenimenti. Il consiglio è di evitare investimenti finanziari e su immobili, e soprattutto non buttarsi su persone conosciute da poco dando loro fiducia. Le perdite economiche sono dietro l’angolo: rimanere attenti e concentrati sarà fondamentale, anche per il segno favorito.