I gatti, insieme ai cani, sono gli animali domestici più amati. Se stiamo pensando di adottarne uno, è importante che lo scegliamo adatto alle nostre esigenze. In questo modo saremo più felici noi, e soprattutto lo sarà il nostro amico a quattro zampe.

Per esempio, se abbiamo anche un cane in casa, queste sono le 3 razze di gatti più giocherellone e perfette per convivere con cani di grossa taglia. Se invece alloggiamo in un appartamento, sono queste le razze di gatti più dolci e più adatte a viverci.

Oggi, invece, facciamo la conoscenza di tre splendidi felini, che sono molto adatti a sopportare le basse temperature tipiche di questo periodo dell’anno. Questi consigli sono particolarmente utili per coloro che abitano nelle zone più fredde d’Italia. Come vedremo, questi sono i 3 bellissimi gatti che resistono meglio al freddo dell’inverno.

Le tre razze

Iniziamo con lo Scottish Fold. Esso nasce come animale molto resistente che viveva nelle zone selvagge delle Highlands scozzesi. Ha un pelo che può essere corto e folto, oppure lungo e soffice. In entrambi i casi il suo manto è molto caldo. In genere questo gatto è grigio, però ne esistono di una grande varietà di colori.

Questa razza sopporta i gelidi inverni scozzesi, quindi si troverà a suo agio anche nelle zone più fredde d’Italia. Si tratta di un gatto socievole che fatica a stare da solo e ama la vita familiare.

Proseguiamo con il gatto delle foreste norvegesi. Come dice il nome, ha origine nei Paesi scandinavi, ed in particolare in Norvegia. Questa è una delle razze più grandi e può arrivare a pesare circa 7 chili da adulto. Il suo lungo pelo lo tiene al caldo anche nei climi più rigidi. Ciò lo rende adatto anche a climi umidi, piovosi o nevosi.

Il gatto delle foreste norvegesi è molto noto anche nel folklore norreno come un gatto atletico e attivo. Come lo Scottish Fold, anche questa razza è una grande amante della vita familiare.

Concludiamo con il Ragdoll. Si tratta di una razza che viene dagli Stati Uniti, con un lungo pelo setoso che lo tiene sempre al caldo nella stagione fredda. Si tratta di una razza più rilassata e meno energica del gatto delle foreste norvegesi. Anche il Ragdoll è un gatto di grossa taglia, che può superare facilmente i cinque chili. Questa razza è molto amichevole ed è anche possibile addestrarla a compiere alcune semplici azioni.