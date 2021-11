Molti di noi vogliono avere un giardino spettacolare durante la bella stagione. Quello che, però, non tutti sanno è che bisogna partire per tempo per avere risultati da far invidia ai vicini. Infatti, se vogliamo dei fiori bellissimi dobbiamo già piantare i bulbi in questo periodo.

Oggi, in particolare, conosciamo tre piante che ci possono dare grandi soddisfazioni in primavera, se le piantiamo in autunno. Dunque, per una primavera piena di colore piantiamo ora queste profumate e bellissime piante, ecco quali sono.

Le tre piante

Iniziamo la nostra rassegna con la freesia. Questa pianta è caratterizzata da un profumo davvero unico, che si fa sentire proprio quando i fiori sbocciano. Ci sono oltre 10 specie diverse di freesia e i suoi fiori presentano colori caldi come il giallo, l’arancio, o il rosso.

Alcune varietà hanno, invece, fiori bianchi con sfumature violacee. Piantiamo ora i suoi bulbi e poi assicuriamoci di annaffiare regolarmente fino alla loro fioritura. Smettiamo di bagnare per qualche tempo solo se le foglie iniziano a ingiallire.

La seconda pianta che consigliamo è il bucaneve. Questa è una delle piante che ci darà soddisfazioni per prima, poiché inizierà a fiorire già al termine dell’inverno. Pare sia proprio da questa sua caratteristica che arriva il nome di bucaneve.

Ciascuno stelo di bucaneve presenterà un singolo fiore bianco, con tre petali. Crea una splendida campana che non passerà inosservata. Per fortuna, il bucaneve non richiede molte cure, quindi possiamo piantarlo senza preoccuparci di non esserne all’altezza.

L’ultimo bulbo che consigliamo di piantare è quello della scilla. Questa pianta è diffusa in varie zone in Europa, Asia, e Africa, ma è più tipica dell’area mediterranea. Queste piante di solito non sono molto grandi e raramente superano i 30 centimetri.

La scilla, che si può trovare in diverse varietà, sboccia in primavera. I suoi fiori sono di un meraviglioso colore blu, che dà un tocco di colore molto forte e che siamo sicuri sarà notato da tutti. La forma dei fiori è generalmente a stella.

Come il bucaneve, non è una pianta molto difficile da coltivare, inoltre non ha nemmeno bisogno di grande protezione per superare l’inverno indenne. Stiamo attenti, però, alle gelate peggiori, che potrebbero fare danni.

Insomma, se vogliamo dei bei risultati primaverili è necessario che ci rimbocchiamo le maniche subito. Chi invece predilige delle piante i cui fiori sbocciano in autunno, potrebbe potrebbe essere interessato a queste piante ammaliatrici e dalla strabiliante bellezza.