Quando si parla di oroscopo, molti ne sono affascinati. Altri però trovano riduttiva la definizione che il proprio segno zodiacale assegna loro. In effetti hanno ragione. Non è detto che ad esempio una Vergine sia un amante dell’ordine e della pulizia. Questo perché non conta solo il segno in cui cade il proprio Sole di nascita. Bisogna infatti considerare anche la casa in cui si trova. Per scoprirlo basta calcolare online il proprio tema natale inserendo l’orario e il luogo di nascita. Una volta fatto si può scoprire perché non solo il segno zodiacale, ma anche l’oroscopo può aiutarci a trovare la nostra strada nella vita. Vediamo insieme nello specifico in che modo.

Non solo il segno zodiacale, ma anche l’oroscopo può aiutarci a trovare la nostra strada nella vita

Tutti sappiamo che i segni zodiacali sono dodici. Altrettante sono le case dello Zodiaco che sono rappresentate da ognuno dei segni. La prima casa, quindi, è significante dell’Ariete e ne rappresenta i valori: l’azione, l’Io, il protagonismo. Così via fino arrivare alla dodicesima che rappresenta i Pesci, il misticismo, il sogno e la psiche. Quindi se ad esempio una persona è nata il 14 agosto 1995 alle 11.00 a Carrara è sicuramente un Leone. Il suo Sole però cade nell’undicesima casa, regno dell’Aquario. Avrà quindi tratti di quel segno come, ad esempio, un modo di presentarsi stravagante e avere una certa nobiltà d’animo nel valutare i sentimenti di amicizia. Questi valori potrebbero tradursi in propensione ad aiutare gli altri e impegnarsi in progetti umanitari.

Un breve elenco per capire come ci condiziona nel lavoro

Sole in I casa: Ariete. Probabilmente amante dello sport e delle sfide e potrebbe ricavarne un lavoro; Sole in II casa: Toro. Favorite attività collegate all’immagine e alla gestione dei soldi; Sole in III casa: Gemelli. Grandi comunicatori, versati nell’ambito dello scrivere e nel public speaking; Sole in IV casa: Cancro. L’ideale sono i lavori che includano la cura per la casa (ad esempio interior designer) dei più piccoli; Sole in V casa: Leone. Sono ideali le attività artistiche, performative e ricreative; Sole in VI casa: Vergine. Ideale il lavoro dipendente o amministrativo; Sole in VII casa: Bilancia. Attività estetiche collegate alle belle arti.; Sole in VIII casa: Scorpione. Favoriti i lavori che includano attività di genere psicologico. Sole in IX casa: Sagittario. Carriera di tipo universitario o improntata sui viaggi; Sole in X casa: Capricorno. Compiti manageriali ma di stampo tradizionalista; Sole in XI casa: Aquario. Lavoratori in proprio, tendenza al freelancing; Sole in XII casa: Pesci. Lavori di stampo sociale.

Approfondimento

Questi tre segni zodiacali a settembre e a ottobre dovranno guardarsi dentro per trovare prosperità e gioia