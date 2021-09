Quando pensiamo alla Sardegna culinaria la prima cosa che ci viene in mente sono i formaggi, le salsicce, la pasta fresca e il famoso maialetto arrosto. Ma pochi sanno che la Sardegna ha una antichissima tradizione culinaria che comprende anche numerosi dolci. Tutti i paesi hanno i loro dolci tipici che variano da paese a paese. Alcuni dolci si trovano solo in determinati paesi, mentre altri sono preparati un po’ in tutto il territorio circostante o, più in generale, nell’intera regione. A seconda del periodo si preparano dolci diversi: ci sono i dolci di carnevale, i dolci di Natale e di Pasqua e i dolci per le celebrazioni religiose. Ad ogni evento appartiene un dolce specifico. Ma Ecco la ricetta semplicissima per preparare questo dolce gustoso e amatissimo tipico della Sardegna. Questo dolce si prepara tutto l’anno ed è diventato famoso ed apprezzato in tutta Italia.

Ci sono diverse varianti, ma la ricetta tradizionale è solo una.

Stiamo parlando della seada (o sebada, sevada in lingua sarda). È un dolce tipico prodotto in tutto il territorio regionale, composto da farina di semola, formaggio e miele. Il suo nome deriva da “sebu/seu” termine sardo che indica il grasso ovino, grasso con cui in origine veniva preparata la seada. È un piatto che veniva preparato in occasione di ricorrenze particolari come Natale e Pasqua, ma piano piano la sua diffusione è aumentata rendendolo un piatto che si cucina indistintamente tutto l’anno. Andiamo a vedere come si prepara.

Ingredienti

Per la pasta:

300 gr di semola di grano duro;

150 ml di acqua tiepida;

1 pizzico di sale;

30 gr di strutto.

Per il ripieno:

300 gr di formaggio di pecora freschissimo;

10 ml di acqua;

la scorza di un limone grattugiata.

Per cuocere e guarnire:

abbondante olio di semi;

miele (meglio se di corbezzolo).

Procedimento

Per prima cosa dobbiamo procedere a preparare la pasta. In una ciotola uniamo la semola e lo strutto a temperatura ambiente assieme ad un pizzico di sale. Uniamo l’acqua tiepida a filo ed iniziamo ad impastare fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo che lasceremo riposare per circa 30 minuti. Dopo aver preparato la pasta passiamo alla preparazione del ripieno. In un pentolino uniamo il formaggio fresco (grattugiato o tagliato a pezzettini) con l’acqua e la scorza di limone. Facciamo cuocere a fiamma bassa mescolando con un cucchiaio di legno fino a quando il formaggio non sarà completamente sciolto e amalgamato con l’acqua. Una volta sciolto, versiamo il formaggio in un piano e lo stendiamo con una spatola. Quando il formaggio sarà raffreddato formiamo dei dischi con l’aiuto di un coppa pasta.

Riprendiamo l’impasto preparato in precedenza e lo stendiamo in una sfoglia spessa 3 mm. Aggiungiamo i dischi di formaggio sulla pasta e copriamo il formaggio con un’altra sfoglia di pasta. Coppiamo i dischi di formaggio con un coppa pasta di almeno 10 cm fino ad ottenere le seadas. Possiamo anche utilizzare un coppa pasta ondulato in modo da ottenere una piccola decorazione ai bordi.

Friggiamo le seadas in abbondante olio di semi e serviamo ancora calde con un’abbondante colata di miele sopra.

Approfondimento

