Italiana, gustosa, famosissima, è la pizza. Il cibo della felicità difficilmente non mette d’accordo tutti. Di sabato sera, per uno spuntino veloce o un pasto al volo, la pizza è l’opzione più gettonata per renderci sazi e contenti.

In Italia e ormai anche nel Mondo, ne esistono tantissimi gusti, ma le pizze non sono tutte uguali. Ci siamo mai chiesti quante kcal contenga il nostro gusto preferito? Scopriamolo insieme

Ecco quante calorie hanno tutte le nostre pizze preferite a seconda del condimento

Premessa, anche l’aggiunta di un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva o di una mozzarella più grassa, può far aumentare di ben 150 kcal la nostra pizza. Ma vediamole singolarmente.

La regina indiscussa delle pizze, nonché il gusto da cui tutto ebbe inizio, la margherita. La bontà a base di mozzarella e salsa di pomodoro, semplice e sfiziosissima, ci regala la bellezza di 270 kcal ogni 100 grammi circa. Un ottimo compromesso per chi vuole stare leggero nei condimenti ma senza rinunciare alla sua bontà.

Ci sorprenderà scoprire che la cugina marinara, con pomodoro, acciughe e olive, batte la regina con sole 240 kcal circa per ogni 100 grammi di prodotto.

Filante, gustosissima e ricca, è la 4 formaggi, che con il suo mix raggiunge le 330 kcal per 100 grammi di bontà. Una delle più caloriche in assoluto, ma anche delle più buone. Se siamo amanti delle verdure, non può mancare la pizza ortolana, ben 260 kcal di bontà ogni 100 grammi di prodotto.

Per i più “healthy”, pizza bresaola, rucola e grana; ma non facciamoci ingannare. La bontà e la freschezza del suo condimento corrispondono a circa 280 kcal per 100 grammi. Vediamone ancora, ecco quante calorie hanno tutte le nostre pizze preferite a seconda del condimento.

Le immancabili

La Capricciosa, sfiziosissima e con la bellezza di 320 kcal per 100 grammi. Così come quelle con funghi, spinaci, gamberi e frutti di mare, che si aggirano attorno alle 200/230 kcal per 100 grammi.

Può mancare la 4 stagioni? La gustosissima pizza 4 stagioni si difende bene, con circa 285 kcal, seguita dalla pizza al tonno, con 250 kcal circa e quella con il pollo, con 230 kcal, sempre per 100 grammi di prodotto.

Concludiamo con le più pesanti a livello di condimenti, che sono pizza con patatine e le super famose “pistacchiose”, spesso accompagnate da granella e burrate, che si aggirano indicativamente tra le 240 kcal e le più di 300 kcal ogni 100 grammi.

Come possiamo vedere, di pizze e di gusti ce ne sono per tutti i palati e per tutte le esigenze e, inoltre, i gusti e i nomi cambiano di città in città, quindi c’è sempre “l’effetto sorpresa”.

Ma ricordiamo che mangiare non è solo un calcolo matematico di calorie, ma molto, molto di più e concedersi del buon cibo non fa bene solo al nostro organismo, ma anche al nostro umore.