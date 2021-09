Molti di noi hanno notato che da qualche giorno c’è qualcosa che non va. Ci sentiamo più irritabili, dormiamo peggio e siamo spesso in ritardo. Però non tutti sanno che questi piccoli fastidi possono essere spiegabili tramite l’astrologia. È infatti in atto un transito che può risultare problematico, soprattutto per alcuni. Infatti, questi segni zodiacali avranno un ottobre difficile a livello di soldi e lavoro secondo l’oroscopo. Vediamo insieme se rientriamo in questa sfortunata categoria.

I fastidiosi effetti di Mercurio retrogrado su tutta la ruota zodiacale

Tutti stiamo subendo da pochi giorni un effetto astrale molto particolare, ovvero quello di Mercurio retrogrado in atto da alcuni giorni fino alla fine del mese prossimo. Il pianeta della comunicazione e della vivacità intellettuale rientra quindi nei suoi ranghi, abbandonando il moto diretto. Questo si traduce in ritardi e complicazioni che si ripercuotono a livello generalizzato. Infatti, potrebbe essere facile perdere le coincidenze di treni e aerei o subire gli umori ballerini del proprio WI FI proprio durante un’importante chiamata di lavoro. Non è solo un periodo negativo: tutti i segni zodiacali devono sfruttare quest’occasione preziosa per ripensare ad alcune dinamiche della propria vita. Ci sono certi che però lo vivono in maniera peggiore di altri. Vediamo insieme di quali si tratta.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Questi segni zodiacali avranno un ottobre difficile a livello di soldi e lavoro secondo l’oroscopo

Sul fronte lavorativo i più sfavoriti sono Leone, Vergine e Scorpione. Il primo, infatti, si trova un po’impacciato nel proprio mestiere e fatica parecchio a realizzarsi come pensa di meritare. Per questo consigliamo di approfittare questi giorni per poter creare l’occasione giusta per poter chiedere un aumento o un miglioramento della propria posizione. Fino agli inizi di novembre consigliamo però di rimanere cheti e di non “ruggire”, ma di focalizzarsi solo sul miglioramento delle proprie performance. La Vergine invece, meticolosa com’è per natura, raramente ha difficoltà nel suo rendimento. Anzi, a volte si carica anche del lavoro altrui senza però ricavarne nessun profitto. Questo cielo la invita ad una riflessione: è meglio sprecare tempo ed energie solo nel momento in cui si ha un ritorno economico o di immagine.

Infine, giungiamo all’unico segno di acqua di questa triade. Lo Scorpione è un individuo eccessivamente sensibile a livello psicologico e questo spesso va a suo discapito. Con la mente infatti è ancora ancorato a certe delusioni, o peggio umiliazioni, subite in situazioni professionali vecchie di anni. Questo atteggiamento è controproducente e potrebbe fargli perdere delle belle occasioni. Gli consigliamo quindi un po’ di svago nel tempo libero per tenere alla larga questi pensieri.

Approfondimento

Questi segni zodiacali godranno di amore, fortuna e armonia specialmente fra ottobre e novembre