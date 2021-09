Se c’è un piatto che i nostri bambini mangerebbero sempre è la cotoletta con le patatine. Il classico abbinamento sempre presente in trattoria, pizzeria, ristorante e fast food. E, a proposito del tubero più famoso, ecco perché questo condimento delle patate è in grado di ringiovanire il nostro cervello di almeno 10 anni. Tornando invece a noi, della serie, nel dubbio ordiniamo qualcosa che piace sempre. Addirittura, quando i figli sono piccoli pur di far mangiare loro il pesce glielo proponiamo in versione cotoletta. Dobbiamo anche però stare attenti perché la classica cotoletta non è propriamente una miniera di salute. A fare la differenza nell’apporto calorico è quasi sempre la cottura e in modo particolare la frittura. Mai mangiata una cotoletta così buona ma leggera grazie al trucco dei migliori chef.

Quante calorie ha la classica cotoletta

Non è facilissimo stimare esattamente quanto sia calorica una cotoletta perché la troviamo già pronta di varie dimensioni e spessori. Prendendo comunque come unità di misura i tradizionali 100 grammi, la classica cotoletta impanata fritta porta in dote più di 250 kcal. Se decidiamo invece di preparare la cotoletta noi e magari la mettiamo a cuocere nel forno, le calorie praticamente si dimezzano. Ecco, quindi che potremmo suggerire qualche idea di cottura alternativa.

Per preparare le nostre cotolette light suggeriamo le fettine di pollo o di tacchino. Una volta che le avremo preparate, magari assottigliandole col batticarne, immergiamole per qualche minuto in una terrina col succo di limone.

A questo punto scoliamole e passiamole per bene in un composto di pangrattato, possibilmente casalingo e rosmarino. Dobbiamo avere cura che la panatura avvolga tutta la cotoletta.

Riscaldiamo il forno a 200 ° e disponiamo le nostre fettine impanate sulla teglia protetta da un foglio di carta. A questo punto possiamo mettere sopra un ulteriore goccio di limone, oppure del vino bianco.

Inforniamo per una mezz’oretta, stando però molto attenti a non cuocere eccessivamente le cotolette facendole diventare troppo dure.

Petto di pollo o fesa di tacchino

Se abbiamo il dubbio su quale sia l’utilizzo meno calorico tra pollo e tacchino, la differenza è davvero minima. Tra il petto del primo e la fesa del secondo ballano circa una decina di kcal. Anche dal punto di vista proteico non c’è grandissima differenza, perché entrambi i tagli vantano un più che buono contenuto proteico. Anche come contenuto di grassi sia pollo che tacchino sono particolarmente consigliati in quanto tra i meno calorici e più leggeri in assoluto.

