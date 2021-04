Molti di noi in questo periodo si stanno dedicando al giardinaggio. Ma quanti si sono chiesti con che pianta hanno più affinità? Oggi cerchiamo di spiegarlo. Infatti ogni segno zodiacale deve assolutamente coltivare o tenere in casa queste strabilianti piante.

Ariete

Non a caso la piantina dedicata all’Ariete porta il nome scientifico di impatiens. Volgarmente però si chiama balsamina. Ha bisogno di una forte esposizione e non a caso viene seminata nel mese di marzo, periodo natale di questo segno.

Toro

I Toro sono individui con uno spiccato senso estetico, ma molto orientati agli aspetti pratici. Per questo l’ideale è per loro avere in casa il tronchetto della felicità che, oltre a essere bello, è anche famoso per portare fortuna.

Gemelli

Il Gemelli è un segno molto attivo a livello intellettuale. E per questo può essere rappresentato da un esemplare vegetale sfaccettato e multiplo come il lillà.

Cancro

Il Cancro è un segno dolce e materno: per questo è facile che ami la fresia, fiore delicato ma, al contempo, molto colorato e bello da vedere.

Leone

Quale fiore migliore del girasole può esserci per descrivere al meglio il re della savana? Il Leone è un archetipo protagonista e vitale e si può pienamente riconoscere nei colori caldi e avvolgenti di questo fiore che guarda costantemente il sole.

Vergine

Una pianta perfetta per la calibrata e saggia Vergine è l’aloe vera, un esemplare vegetale bello quanto utile. È facile da tenere in ogni periodo dell’anno e ha delle mirabolanti qualità curative. Se si è curiosi di saperne di più si può leggere questo interessante approfondimento a riguardo.

Bilancia

La semplicità, l’equilibrio e l’amabilità della Bilancia si possono rivedere in un fiore sobrio ed elegante come la margherita. In alternativa questi individui possono decidere anche di coltivare un arbusto molto simile, la gerbera.

Scorpione

La dieffenbachia è una pianta da arredamento comunissima e molto in voga nell’interior design. Come lo Scorpione, però, dietro all’apparenza piacevole può nascondere delle insidie. Se ingerita dagli animali domestici, infatti, può risultare velenosa.

Sagittario

Il garofano rosso presenta una sfumatura molto accesa e calda e per questo la si può associare all’ultimo dei segni di fuoco. Il Sagittario è un archetipo espansivo, governato dal pianeta Giove, e per questo si associa a questo elemento ritenuto da molti fortunato.

Capricorno

Il papavero è un fiore dal colore passionale e deciso ma, al contempo, risulta molto sobrio e serio. Per questo ricorda il Capricorno, l’instancabile stakanovista dello zodiaco.

Aquario

L’Aquario è il segno archetipo dei grandi gruppi ed è per questo molto vivace e socievole. Per questo il geranio, considerato il fiore dell’amicizia, è perfetto per descriverlo a fondo.

Pesci

Romantico, delicato e forse un po’ con la testa fra le nuvole. Questa è lo stereotipo dell’ultimo segno dello zodiaco. A lui è associato il fiore di loto, particolarmente usato in Oriente e coltivato per scopi decorativi.

