Molti di noi avranno notato che alcuni periodi dell’anno sono più favorevoli di altri. Questo può essere spiegato tramite l’oroscopo e i movimenti del cielo. I più scettici sicuramente non ci crederanno, ma anche da poco si sono verificati degli eventi che possono confermare certe tesi astrologiche. Fino al 18 ottobre, ad esempio, siamo sotto Mercurio retrogrado che porta a dei malfunzionamenti nelle comunicazioni. Questo è effettivamente successo, soprattutto nell’ambito social. Facebook, Instagram e WhatsApp sono andati in down per tantissime ore, tagliandoci tutti fuori dal mondo. Passiamo però ad un altro transito che sta avvenendo, questa volta benefico che farà gioire alcuni di noi. Infatti, questi segni godranno di grande fortuna e armonia in amore e nelle relazioni interpersonali.

Il benefico transito di Venere in Sagittario

Da poco il pianeta della bellezza e delle relazioni è entrato nel nono segno dello zodiaco, governato da Giove. Questo, essendo un archetipo particolarmente espansivo, apre la strada al divertimento e al gioco ed è anche associato alla quinta casa. Quindi in questo periodo un po’ per tutti i segni sarà tempo di festa e di allargamento della propria cerchia sociale. Sono favorite anche gli hobby. È quindi un ottimo periodo per iniziare un corso o per approfondire qualcosa di nuovo. Molti di noi, quindi, riusciranno a scrollarsi di dosso questo anno e mezzo di clausura e usciranno per rimettersi in gioco. Naturalmente, come sempre, alcuni però sono più baciati dalla fortuna di altri. Vediamo di chi si tratta nello specifico.

Questi segni godranno di grande fortuna e armonia in amore e nelle relazioni interpersonali

Stiamo parlando in generale dei segni di Fuoco e di Aria. Rispettivamente quindi di Ariete, Leone, Sagittario e poi di Bilancia e Aquario. Da questi ultimi è stato escluso il Gemelli che purtroppo è opposto al segno in cui ad ora Venere sta transitando e che quindi non riesce a beneficiare di questi effetti. Tutti quelli menzionati dunque saranno baciati dalla fortuna nelle esperienze che includono nuove conoscenze. Parliamo quindi di nuove fiamme, ma anche di nuove possibili amicizie o accordi di lavoro con persone che possono risultare a loro affini. Invece chi è impegnato da lungo tempo in una relazione può essere che abbia delle possibilità per stare meglio insieme divertendosi un po’ di più. Sono dunque favorite le attività di coppia, soprattutto quelle più giocose, e i viaggi.

