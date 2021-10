Anche se non tutti ci credono, molti non possono rinunciare a dare una sbirciatina, in qualche rivista o sito specializzato, all’oroscopo. Presi dalla curiosità e sperando di trovare una buona notizia che ci riguardi, siamo attenti a scoprire le previsioni del giorno o del mese.

Le stelle prevedrebbero i momenti più propizi e fortunati e quelli più infelici e negativi. Ma oltre a definire i periodi di ogni segno, ne rivelano la personalità e lo spirito. Alcuni segni, infatti, sono più ribelli, altri sono terribilmente emotivi e altruisti. Ma quali sono quelli di cui spesso non possiamo fidarci e perché?

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Questi sono in assoluto i segni zodiacali meno affidabili e molto lunatici

Il Cancro, segno d’acqua, di base è intuitivo, istintivo, in grado di provare grandi emozioni. Ma non di rado ha come caratteristica l’irrazionalità e la volubilità, è condizionato dalle varie fasi lunari e questo può renderlo poco affidabile, capriccioso e parecchio instabile. Ma è anche sul podio dei più lunatici, riesce ad alternare attimi di tristezza a momenti di allegria sfrenata. Nonostante ciò, è legato alla famiglia e alle persone care, in fondo è molto sensibile.

I Gemelli posseggono l’arte della comunicazione, amano i discorsi razionali e logici e sono spinti da forte curiosità nei confronti della vita. Molte volte accostati alla doppia personalità, riescono, nonostante tutto, ad arrivare al loro scopo in poco tempo. La loro emotività è molto traballante e bisogna sperare di incontrarli quando sono di buon umore, perché altrimenti potrebbero anche non mantenere le promesse.

Un segno dal carattere avventuroso e molto libertino, il Sagittario, non fa programmi a lunga scadenza. Anche se altruista ed entusiasta, il suo stile di vita può compromettere la sua affidabilità, è troppo concentrato a vivere in autonomia.

Lo Scorpione, passionale, ricco di fascino e dal grande intuito. Solitamente, sono dei fedeli amici, pronti a sostenere le persone a cui tengono. Ma se non sono corrisposti diventano permalosi, magari voltando definitamente le spalle.

I più lunatici

Famoso per la precisione maniacale è il segno della Vergine. Puntiglioso e meticoloso, attento ad ogni singola parola, non sempre ha voglia di scherzare, preferisce ragionamenti concreti e poche chiacchere. L’ordine è il suo hobby preferito e ciò che è messo fuori posto potrebbe scatenare il suo lato peggiore. Se accendiamo la loro ira, meglio stare lontani e aspettare che riacquistino la calma.

L’Ariete soffre di repentini cambi d’umore e idea, non aspetta a dare immediati giudizi, anche se poi si ricrede. A volte il loro atteggiamento può variare dal mattino alla sera senza nessun apparente motivo.

Questi sono in assoluto i segni zodiacali meno affidabili e molto lunatici, soprattutto in particolari momenti e fasi lunari.

Approfondimento

Una pioggia di incredibili emozioni in arrivo per questi 4 segni zodiacali.