Le restrizioni diminuiscono e il sogno di poter riprendere a viaggiare liberamente e raggiungere mete da sogno potrebbe realizzarsi prima di quanto immaginiamo. L’estate, poi, è alle porte, tra non molto, perciò, potremo accantonare gli stivali e tirar fuori i sandali dalla nostra scarpiera. Queste calzature, infatti, sono l’alleato su cui tutte le donne possono fare affidamento. Si possono abbinare a tutti i tipi di look e, vista la loro comodità, indossarli per ricominciare a divertirsi durante la nuova stagione sarà una vera soddisfazione. La spensieratezza con cui affrontiamo un viaggio, infatti, può dipendere anche dalla leggerezza con cui indossiamo i nostri abiti.

I modelli tra cui scegliere sono davvero tanti. I sandali con zeppe e plateau sono molto ricercati. Il tacco nasconde i difetti, ci fanno apparire più alte e ci aiuta a sentirci a nostro agio. Infatti, questi sandali slanciano la figura e stanno spopolando.

Colori e fantasie

Questa calzatura aggiunge un tocco di eleganza all’outfit, sia quelli più costosi che quelli in promozione. Che si tratti di un gioiello o di una decorazione, la fibbia dietro al tallone valorizza la caviglia, inoltre rende l’allacciatura molto pratica.

I sandali con la zeppa in sughero arrivano a dare fino a 11 centimetri in più, ma allo stesso tempo non diminuiscono la comodità della camminata. Da indossare con gonne svasate o capi in denim e pantaloni, eleganza e praticità sono garantite.

Che sia a clessidra o a virgola, come dicevamo, il tacco è molto presente nei sandali del 2022. Se il dettaglio del gioiello non è sistemato nella fibbia, inoltre, lo troviamo insieme ai lacci sulla caviglia. Le varianti sono tante. Saint Laurent ha optato per sandali in pelle, Francesco Russo si è ispirato ai colori, Jimmy Choo ha valorizzato al massimo i gioielli con un tacco importante e la pelle scamosciata.

Questi sandali slanciano la figura e stanno spopolando grazie ad accessori eleganti che valorizzano la caviglia

Quando si viaggia è necessaria la comodità, ma i sandali devono comunque comunicare un’esigenza, una voglia, un desiderio. Quello di muoversi, di godere della libertà e di sentirsi bene con ciò che abbiamo indosso. L’audacia del plateau, che va ad aggiungersi al tacco, è un richiamo agli anni Settanta in cui tutte queste necessita venivano spesso espresse attraverso la moda.

Riportate in una chiave estrema, richiamano la voglia di serate spensierate e di festeggiamenti estivi che caratterizzeranno la nuova stagione. I gioielli che impreziosiscono le calzature sono presenti anche nei sandali con i lacci che risalgono intrecciati lungo le gambe, perfetti per gonne mini o jeans. I cinturini possono essere sottili nel tallone oppure intrecciati e di colori diversi sul collo del piede. Tutti i modelli rappresentano la voglia di rinascita che la creatività degli stilisti sta esprimendo ai massimi livelli.

Lettura consigliata

Sguardi in risalto, zigomi proporzionati e visi ben incorniciati con questi tagli di capelli sfilati e scalati perfetti per primavera estate 2022