Clima mite e comodità sono caratteristiche di questa cittadina che potrebbe realizzare i nostri desideri se sogniamo un viaggio tra amiche. Anche spiagge caraibiche e divertimento sono incluse nel pacchetto in questa possibile vacanza low cost.

Dopo sposate o a causa del lavoro, ci si allontana sempre di più. La mancanza delle amicizie care potrebbe farsi sentire. Dedicare un fine settimana al divertimento, ritrovare la complicità di un tempo con le proprie amiche di sempre è possibile. Non sono necessarie spese folli o viaggi intercontinentali. A Cagliari, infatti, troviamo la soluzione ideale per viaggi tra sole donne, in una località turistica accogliente, tranquilla e sicura, ben collegata dall’aeroporto e con un trasporto cittadino efficiente. Il capoluogo della Sardegna è stato rimodernato e le varie piazze storiche, un tempo trascurate, sono rinate a nuova vita.

Luoghi romantici

Il look rinnovato dei posti più rappresentativi del centro invoglia alle passeggiate serali per godere del clima fresco e ventilato che è caratteristico. I locali sono di vario genere. Possiamo gustare un aperitivo su una bellissima terrazza e ammirare uno dei belvedere migliori della città al Libarium Nostrum o cenare in uno dei tanti ristoranti di pesce nel quartiere Marina.

I quartieri Castello, Stampace e Villanova, cuori pulsanti della vita serale, si sono arricchiti di enoteche e nuovi ristoranti in cui degustare le specialità tipiche e bere i vini locali. Il lungomare del Poetto è stato completamente ridisegnato. La passeggiata da Marina Piccola fino a Quartu è ricca di strutture, locali, piste ciclabili e la sera, la movida è frizzante e si incontrano tantissime persone. Non mancano eventi musicali ed è possibile ballare scalzi in spiaggia per poi passeggiare sul bagnasciuga al chiaro di luna.

Ricarichiamo le batterie tra spiagge caraibiche e divertimento in questa citta da sogno completamente rinnovata e perfetta per una fuga tra amiche

Se decidiamo di pernottare in uno dei tanti hotel che ci sono nella zona del Poetto, l’auto diventa del tutto superflua. Possiamo attraversare la strada e andare in spiaggia a fare il bagno o a pranzare. Scovare uno dei tanti centri benessere o talassoterapia. Raggiungere il centro per lo shopping in pochi minuti per un pomeriggio di svago commerciale.

Il Poetto è molto bello, ma ci sono alcune spiagge che non possiamo perdere. Noleggiare un’auto è facile e non costoso, a meno che non ci troviamo in altissima stagione. Visitiamo Cala Regina e più avanti Mari Pintau. 15 minuti di auto per arrivare ai Caraibi. Spiaggia con i sassi e acqua limpida e placida all’interno di una insenatura ricca di macchia mediterranea. Torre delle Stelle e Solanas sono altre località a pochi minuti di distanza in cui possiamo rilassarci completamente immersi nella bellezza di questa terra baciata dal sole.

Dunque, ricarichiamo le batterie tra spiagge caraibiche e divertimento a Cagliari in compagnia delle nostre amiche più care.

Lettura consigliata

Ecco da dove viene la migliore acqua in bottiglia d’Italia vincitrice di numerosi premi, priva di residui e ottima per l’ipertensione