Non appena cominciano a fare capolino giornate calde e soleggiate, tutti torniamo a riversarci all’esterno delle nostre case. A seconda degli spazi a disposizione vi porremo tavolini, panche, sdraio e quant’altro. Spesso però a ostacolarci nel godere pienamente di questi spazi è la sensazione di non avere privacy. Attorno alle nostre case, infatti, perlopiù si stagliano numerose altre abitazioni. La sensazione, dunque, di avere occhi puntati addosso, sia da parte dei nostri dirimpettai che da coloro che abitano al nostro fianco, è perenne.

Talvolta poi più che una sensazione, potrebbe essere proprio una certezza se dovessimo aver beccato qualcuno di loro intento a spiarci. Per godere quindi dei nostri spazi esterni con serenità necessitiamo di soluzioni che riparano balconi, terrazzi e giardini dagli sguardi indiscreti e impiccioni.

Soluzioni asfissianti o poco decorative

Per schermare gli spazi esterni si potrebbe pensare anche a vere e proprie coperture di vari materiali. Alcune però potrebbero non riuscire a coprire completamente. Al contrario, altre soluzioni ci riuscirebbero fin troppo e potrebbero farci sentire quasi in un ambiente chiuso

Vi è poi da considerare anche il lato estetico, non certo di poco conto. Tanto più se abbiamo anche selezionato attentamente l’arredo, ad esempio optando per sedie in ferro battuto restaurate da noi. La soluzione migliore sarà optare per siepi che non solo risultano coprenti al grado giusto, ma anche decorative.

Riparano balconi, terrazzi e giardini dagli sguardi dei vicini pettegoli queste bellissime siepi con piante profumate e fiorite

L’ideale ovviamente sarà scegliere delle piante sempreverdi che ci proteggono anche dal vento. La scelta è più vasta di quanto possiamo pensare e ci consente anche di optare per esemplari che fioriscono ed emanano un piacevole profumo.

È il caso del Ligustro che cresce rapidamente e che emette anche dei bellissimi fiori bianchi raggruppati in piccoli mazzetti. In estate invece si colorerà di bacche violacee.

Non da meno, il Pittosforo, dalla crescita meno rapida ma comunque non lenta. Ha il particolare vantaggio di allargarsi durante la crescita, il che gioca a nostro favore per sfruttarlo come siepe. In mezzo al suo fogliame tondo e lucido, sorgeranno piccoli fiorellini chiari dal profumo inebriante. Questi lasceranno poi il posto a bacche di colore verde.

Possiamo potare ambedue le piante per rinforzarle quando riterremo opportuno e dare loro la forma che più ci aggrada. Con maggiore cautela invece dovremo agire con le altre due piante che richiedono non più di una potatura all’anno.

Una è il Laurotino dai fiori bianco-rosati che diventeranno bacche blu. L’altro è il Corbezzolo, che produce prima delle graziose campanelle bianche e poi un particolare frutto rossastro. Queste ultime piante crescono meno delle prime due, ma aumentano comunque considerevolmente ogni anno il loro fogliame.

Per creare le nostre siepi dovremo equipaggiarci di vasche abbastanza larghe e profonde da contenere il numero di esemplari necessari. Vi porremo della ghiaia sul fondo e del terriccio universale. Sono piante che richiedono poche attenzioni, basterà innaffiarle ogni 10 giorni e in caso di temperature calde ogni 2/3 giorni. Sarà bene poi nutrirle un paio di volte all’anno con del concime granulare.

