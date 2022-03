Ogni donna impiega un tempo variabile da poche decine di minuti a qualche ora per truccarsi o realizzare l’acconciatura perfetta. Entrambe le cose possono servire ad acquistare maggiore sicurezza nel modo in cui ci si presenta agli altri, ma anche semplice benessere personale.

Comunque, acconciare i capelli è sempre una grande sfida. Le donne con i capelli lisci li vorrebbe mossi a lungo e, viceversa, chi ha chiome mosse amerebbe raggiungere un liscio perfetto. Per cambiare l’aspetto dei propri capelli, oltre a taglio e colore, sono indispensabili strumenti come ferri, piastre e arricciacapelli.

Un loro uso prolungato potrebbe comportare la formazione di sporco e incrostazioni sulla superficie di piastre e ferri. Quindi, come ripulirli senza danneggiarli?

Qualche utile consiglio per pulire il ferro arricciante o la piastra lisciante

Una possibile soluzione sarebbe una miscela di alcol e bicarbonato, da applicare con l’aiuto di un vecchio spazzolino. Ma come fare quando, magari, non si ha in casa il bicarbonato? Quali altre soluzioni possiamo adoperare per pulire il ferro per capelli?

Non solo la piastra a vapore, ma anche il ferro per capelli potrebbero risultano meno efficienti a causa di sporcizia e incrostazioni. Lacca, carbone o altre impurità potrebbero depositarsi sulla piastra, compromettendone il funzionamento.

Quindi, ecco come ripulirli e una selezione di rimedi per una pulizia accurata di questi accessori per lo styling dei capelli.

Occorre precisare che queste soluzioni sono assolutamente da usare a piastra spenta e staccata dalla spina.

Ecco come avere finalmente una piastra per capelli in ceramica pulita da lacca e impurità senza bicarbonato ma con queste soluzioni

Come comportarsi quando la piastra non scivola sui capelli, a causa di sporco, lacca o impurità incrostate? Provare prima con un panno in microfibra inumidito con pochissima acqua.

Per le zone più difficili da raggiungere possiamo usare cotton fiock o batuffoli cotone. Se ciò non basta, è possibile bagnare il panno con qualche goccia di alcol denaturato.

Sembrerebbe un’ottima soluzione pure il relaxer, ovvero una lozione normalmente impiegata da chi ha i capelli ricci per facilitare la stiratura. Rimuovere la lozione dopo qualche minuto di posa con un panno asciutto. Ecco come avere finalmente una piastra per capelli in ceramica pulita da lacca, grazie a questi geniali trucchetti.

Cosa non fare assolutamente

Ritardare la pulizia ordinaria oltre 2 settimane;

utilizzare spugne ruvide, raschietti e oggetti che graffierebbero la ceramica;

usare detersivi secchi e agenti chimici;

pulire lo strumento attaccato alla corrente e immergerlo dentro eventuali liquidi;

collegarlo alla presa se umido.

Lettura consigliata

Basta mèches o solito biondo cenere perché arriva la tinta che regala capelli lucenti e invidiabili