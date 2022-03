Per molte donne è importantissimo sentirsi curate e perfettamente in ordine. Questo aiuterebbe a combattere un comune senso d’insicurezza che spesso colpirebbe anche le donne più fiere del proprio aspetto fisico. Non si tratta di un motivo di vanto, ma di una normalissima esigenza di benessere esteriore, a cui deve corrisponderne uno interiore. Ma come portare i capelli a 60 o 70 anni nel 2022? E quali acconciature scegliere per dare volume anche ai capelli più sottili?

Nel 2022 il pixie lungo e il bob smussato sarebbero tra gli haircut da portare assolutamente, ma non sono gli unici. Ecco almeno altri 10 tagli estremamente alla moda per quest’anno e alcune tra le migliori acconciature più in voga.

Non solo con capelli corti e medi, questi sono alcuni tra i look indubbiamente più stratosferici, persino con gli occhiali.

Ecco tagli e pettinature della chioma per avere il massimo dell’eleganza

Sopra i 50 anni, ogni donna rivaluta le proprie abitudini di bellezza. Anche il taglio che ci ha accompagnate da una vita potrebbe diventare inadatto all’età che avanza. Quindi, come tagliare e pettinare i capelli quando si hanno 65 o 70 anni per apparire signore eleganti?

La prima proposta è uno Shag Cut voluminoso. Frangia spessa, capelli corti e voluminosi, effetto bigodino per risaltare il viso. Una vera garanzia in fatto di moda.

Per le donne con capelli ricci il consiglio è di scegliere uno scalato appena accennato. Capelli medi, con poche scalature e frangia laterale.

La frangia torna a splendere nel 2022 e, fortunatamente, ne esiste una perfetta per ogni tipo di viso. Anche le over 60 possono optare per un bob con frangia lunga per coprire le piccole rughe della fronte.

Come tagliare e pettinare i capelli dopo i 60 anni per ringiovanire all’istante e apparire raffinate

Molto femminile anche il corto chic e quello super scalato. Ma come pettinare i capelli in età matura? Tra le migliori pettinature over 60 per chi li ha corti, portare i capelli voluminosi all’indietro è sempre una mossa vincente. Anche per il 2022 il corto bombato e tirato all’indietro di Charlize Theron è garanzia di stile.

Chi li ha lunghi dovrebbe portarli ricci e all’indietro per un effetto glamour. Invece, per valorizzare i gioielli, basta puntare su capelli raccolti morbidi o della coda di cavallo, che sta tornando enormemente di moda.

La parola d’ordine è “volume”, i capelli piatti e lisci non saranno i protagonisti neppure quest’anno.

Per approfondire

Basta mèches o solito biondo cenere perché arriva la tinta che regala chiome lucenti e invidiabili