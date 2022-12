Questi guanti ci tengono caldo ma ci permettono di usare il telefono e non impacciano i movimenti

Basta frustrazioni se non riusciamo a usare il telefono con i guanti, utilizziamo questo modello per la massima comodità.

I guanti sono un accessorio indispensabile per le basse temperature. Non soltanto perché con il freddo le nostre mani diventano meno agili, ma anche per proteggere la pelle, che soprattutto sulle nocche e intorno alle dita tende a diventare secca e a spaccarsi con il freddo. Teniamo dunque sempre un paio di guanti nella tasca del cappotto. Ma c’è un problema: con i guanti è estremamente difficile utilizzare il touchscreen del telefono cellulare. Quante volte ci è capitato di premere con crescente irritazione lo schermo del cellulare senza riuscire a fare quello che vogliamo se indossiamo i guanti? In questo casi la maggior parte di noi si rassegna a sfilarsi i guanti per utilizzare il telefono, esponendo le mani al freddo e all’aria gelida. Ma in realtà esiste una soluzione molto più intelligente.

I guanti a mezzo dito con moffola inclusa

Lasciamo perdere i guanti così detti ‘touch screen’: nella gran maggioranza dei casi non funzionano, e per funzionare hanno bisogno di un fit perfetto tra le nostre dita e i guanti. Se abbiamo le mani più piccole o le dita più corte, i guanti touch screen si riveleranno completamente inutili, e soltanto una fonte di frustrazione. La soluzione più ovvia è un’altra: utilizzare i guanti a mezzo dito, cioè quelli con le dita tagliate.

Questi guanti lasciano scoperte le ultime due falangi delle dita, per permetterci di conservare maggiore destrezza. Ne esistono con il pollice completamente scoperto, o con il pollice tagliato. Questi guanti sono certamente i più comodi se vogliamo utilizzare il telefono, qualunque tipo di strumento. Ma hanno un altro problema: non ci tengono le mani così al caldo. Le punte delle dita rischiano di raffreddarsi molto. Dunque come fare? La soluzione è semplice.

Questi guanti ci tengono caldo senza sacrificare destrezza e agilità delle dita

Parliamo dei guanti con dita tagliate ma con moffola inclusa. Questi guanti sono utilizzati tradizionalmente da chi compie lavori manuali all’aperto, o passa molto tempo al freddo, ma ha comunque bisogno di utilizzare le mani per lavori di precisione. Si tratta di guanti tagliati che però hanno una sorta di ‘coperchio’ incluso, che fa da moffola. La moffola si può chiudere quando non abbiamo bisogno di utilizzare le mani, e poi riaprire con un solo movimento per rivelare i guanti tagliati sottostanti e permetterci di utilizzare le mani. Il coperchio si fissa poi sul dorso del guanto utilizzando un cordino, un bottone o un elastico, in modo che non intralci i movimenti.

Perfetti anche per i bambini

I guanti tagliati con moffola inclusa sono ideali anche per i bambini e i ragazzi. Questi guanti ci tengono al caldo, ma ci permettono di tenere in mano e utilizzare senza alcun problema tutti gli strumenti a cui siamo abituati. E visto che i bambini generalmente protestano all’imposizione di cappelli, sciarpe e guanti, è più probabile che accettino di buon grado dei guanti che permettano loro di utilizzare le mani come sono normalmente abituati. Lo stesso discorso vale per gli anziani, e per chi ha difficoltà motorie. Questi guanti sono una vera manna dal cielo se vogliamo conservare la destrezza, ma senza congelare quando la temperatura è sotto zero.