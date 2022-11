Ecco come lavare i guanti da moto e in pelle che puzzano e farli tornare subito puliti

I guanti sono accessori di cui a volte non possiamo fare a meno per proteggere le mani. Pensiamo al freddo che ci congela la pelle ma anche a eventuali cadute quando ci mettiamo alla guida della moto. Spesso, infatti, si preferisce quest’ultima all’auto. Anche per scongiurare il classico problema dei vetri che si appannano a causa dell’umidità.

Ma se fino ad ora ne avessimo snobbato la pulizia, potremmo notare come siano opachi e anneriti per lo sporco accumulato. Un fatto che potrebbe capitare lo stesso con il passare del tempo. A dispetto della tipologia di cui disponiamo, un materiale come la pelle dovrebbe comunque essere trattato a dovere, per prolungarne la vita. Vediamo, dunque, qualche semplice accorgimento per tenere i guanti puliti e indossarli nuovamente come se fossero appena comprati.

Ecco come lavare i guanti con un metodo facile da fare in casa

Il nemico numero uno dei guanti e della pelle è probabilmente il sudore. Questo vale soprattutto nel caso di quelli da moto, che per questo potrebbero perdere colore ed elasticità. Per poterli vestire nuovamente e mettersi in viaggio verso la montagna o il mare con la nostra due ruote, dovremo procedere in un certo modo. Prima di tutto, procuriamoci una bacinella e riempiamola con dell’acqua tiepida. A questa aggiungiamo qualche goccia di sapone delicato, oppure una dose di detersivo non aggressivo.

Preparata la nostra soluzione fai da te, possiamo pulirvi con attenzione la pelle usando una spugna delicata. Cerchiamo di non premere o strofinare con troppa forza, per non usurare il tessuto e comprometterne definitivamente lo stato. Sciacquiamo poi i guanti con la stessa spugna inumidita e successivamente li tamponiamo con un asciugamano morbido. Ora non ci resta che provare ad indossarli, facendo il pugno con la mano per far prendere loro la forma. Infine, lasciamoli asciugare del tutto all’ombra appesi a testa in giù per il polso.

Cosa non fare per non rovinarli del tutto

Ecco come lavare i guanti per mantenerli belli a lungo. Ma se questi erano i consigli per salvaguardarli, vi sono degli errori da non commettere con la pelle. Tenendo sempre ben presente la delicatezza di questo materiale, dovremo innanzitutto evitare soluzioni improvvisate. Nello specifico, lasciamo stare rimedi naturali come l’aceto, che potrebbero dare il risultato opposto a quello sperato.

Inoltre, ricordiamoci che la pelle dei guanti non è come la nostra. Per cui, meglio lasciar stare i prodotti che usiamo solitamente per mani o viso. Per ridurre a zero o quasi i rischi connessi al lavaggio, sconsiglieremmo anche di lavarli sotto l’acqua corrente o di immergerveli direttamente.