5 gadget utili per scaldarsi in ufficio e combattere il freddo. Non potremo più fare senza!

In queste giornate di freddo pungente, siamo tutti alla disperata ricerca delle più improbabili fonti di calore. Sì, perché quelle tradizionali sono diventate quasi un lusso. Fortunatamente, possiamo contare su alcuni metodi per sopravvivere al freddo anche lontano da casa. Scopriamo di quali non possiamo fare a meno!

Alcuni gadget contro il freddo sono più validi di altri, ma tutti quanti possono diventare delle fantastiche idee regalo anche per questo Natale. Saranno sicuramente apprezzate da tutti. E non dimentichiamoci di seguire alcuni pratici consigli per tenerci più al caldo possibile con i mezzi che abbiamo.

Perché le donne hanno più freddo degli uomini

Sembra essere un mito ma non lo è: noi donne abbiamo sempre mani e piedi gelati. Questo ha una sua precisa motivazione scientifica, in effetti. Le donne avrebbero una temperatura corporea più alta e questo farebbe percepire le temperature esterne ancora più basse di quanto non siano. Non solo, i nostri ormoni contribuirebbero a questa sensazione. Inoltre il nostro metabolismo sarebbe mediamente più lento, il che significa che ci metteremmo anche di più a scaldarci. E come se non bastasse, il nostro cuore sarebbe più piccolo di quello degli uomini e, pertanto, la circolazione periferica sarebbe più scarsa (tradotto: abbiamo mani e piedi gelati). Perciò ecco alcuni gadget che potrebbero tornarci molto utili.

5 gadget utili per scaldarsi in ufficio quando si ha freddo

Tra le idee regalo azzeccate per questo inverno c’è senza dubbio il mouse riscaldato. Qualsiasi impiegata non potrà che apprezzare questo dono. Con questo gadget potremo dire addio al freddo senza interrompere le nostre task. In aggiunta (o in alternativa), possiamo scegliere degli invitanti guanti riscaldanti con sistema usb. Scrivere al computer non sarà mai stato più piacevole. Per rendere ancora più gradevoli le pause caffè in ufficio, non possiamo non provare il riscalda bevande. Anche questo basta collegarlo tramite cavo usb al computer e terrà al caldo i nostri beveroni corroboranti.

Infine, per lasciarsi il meglio alla fine, gli scalda mani e scalda piedi riscaldanti. A proposito di piedi gelati, quanto sarebbe bello trascorrere la giornata in ufficio con i piedi sempre al caldo? Ora possiamo pensare di farlo. E la cosa fantastica è che non serve neanche togliersi le scarpe. Insomma, quanto a gadget riscaldanti abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.

Come non soffrire più il freddo

Per sopravvivere al freddo in ufficio con le sole risorse che abbiamo, dovremmo puntare tutto sulle bevande calde, sorseggiandone più di una durante la giornata, per ritrovare un po’ di calore. Sempre ottima l’idea di accendere stufette o riscaldatori portatili. Alcune aziende li forniscono direttamente ai propri dipendenti. Anche la buona vecchia coperta di pile torna sempre utile, da poggiare sulle gambe coperte dalla scrivania.

E per pranzo, optiamo per cibi piccanti. Sì, perché questi cibi avvertirebbero il nostro organismo che ci stiamo surriscaldando e questo innescherebbe un miglior adattamento al freddo. Ci sarebbe anche l’alcol per scaldarsi, ma decisamente non appropriato per l’ufficio (sebbene un buono zabaione non si neghi a nessuno!). Insomma, oltre ai 5 gadget utili per scaldarsi in ufficio, dobbiamo essere sicuri di seguire questi pratici consigli. Solo così potremo sopravvivere un intero inverno nel nostro ufficio freddo.