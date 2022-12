10 cose da fare assolutamente a Capodanno per un 2023 ricco di fortuna, felicità, benessere e amore

Ci sono gesti, tradizioni e rituali che molte persone fanno per attirare la fortuna. Questi possono avere a che fare con il cibo, comuni oggetti ma anche colori. Oggi vogliamo svelare che cosa fare per avere un anno fortunato secondo alcune tradizioni popolari. Scopriamole insieme continuando a leggere questo articolo.

Siamo ormai agli sgoccioli di questo 2022. Secondo l’oroscopo, il 2023 sarà un anno ricco di amore e nuove opportunità per alcuni fortunati segni zodiacali. Gli eventi degli ultimi 2 anni hanno scombussolato le vite di tutti noi e speriamo che il 2023 possa essere più sereno e fortunato.

La fine di un anno e l’inizio di un altro sono eventi carichi di scaramanzie, superstizioni e speranza. Secondo la cultura popolare, ci sono dei piccoli gesti che possiamo fare per attirare a noi un po’ di buona sorte: scopriamo quelli più curiosi.

10 cose da fare assolutamente a Capodanno per un 2023 straordinario: ecco i rituali portafortuna

Il rosso non è solo il colore del Natale, ma sembra che indossarlo la notte del 31 dicembre possa essere di buon auspicio. Ecco, dunque, perché spesso si è soliti indossare un capo, un abito o gli indumenti intimi di colore rosso. Questo colore è simbolo di energia e forza ed indossarlo potrebbe attirare la fortuna.

Indossare un indumento o un accessorio nuovo a Capodanno è simbolo di rinnovamento e di volontà di lasciarsi le cose vecchie e negative alle spalle.

Anche il colore verde è simbolo di buona sorte. La notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio è tradizione accendere una candela verde. Lasciarla ardere fino allo spegnimento è un rituale che porta fortuna soprattutto per quanto riguarda i sentimenti e l’amore.

Quali cibi e alimenti portano fortuna?

La fortuna passa anche per la cucina. Ci sono molti alimenti coinvolti in riti e tradizioni popolari per attirare a sé la fortuna.

Tra i più noti abbiamo le lenticchie che già secondo gli antichi romani, somigliando alle monete erano associate alla fortuna. Anche lo zampone e il cotechino che spesso mangiamo con le lenticchie sono di buon auspicio, perché sono grassi e simbolo di ricchezza e prosperità.

Sale, carbone e una moneta offerti in dono sono simbolo di abbondanza, prosperità e affetto. Mettiamoli dentro una scatolina e regaliamoli a qualcuno a cui vogliamo bene.

Un altro alimento portafortuna è il peperoncino. Mettiamo in tavola qualche peperoncino fresco per accogliere il nuovo anno.

Tra la frutta c’è l’uva: mangiamo 12 acini d’uva a ritmo dei rintocchi di campana della mezzanotte per accogliere il nuovo anno. Infine, fichi secchi e datteri secondo i Romani erano di buon auspicio ed è per questo che è bene mangiarli la notte di Capodanno.

Ancora qualche rito portafortuna

Buttare a terra o gettare nel fuoco un bicchiere è simbolo di buon auspicio. Questo gesto però dovrà essere fatto soltanto dopo il primo brindisi di auguri.

Infine, tra le 10 cose da fare assolutamente a Capodanno per un 2023 felice non possiamo dimenticare il romantico bacio sotto il vischio. Questa pianta è considerata portafortuna e dare un bacio sotto di essa simboleggia la potenza dell’amore che sconfigge le difficoltà e la morte.