Rispetta queste tradizioni a Capodanno per attirare soldi e fortuna nella tua casa

Queste usanze sembrano essere quel che ci vuol per portare soldi e buona sorte nell’anno nuovo, tentare sicuramente non nuoce.

Una volta giunti alla fine dell’anno, chi più chi meno, tendiamo tutti a fare i conti dei 365 giorni precedenti. Come sempre è periodo di buoni propositi, dal leggere di più, all’iscrizione in palestra alla mitologica dieta che, al momento, rimane rinviata al 2 gennaio.

Tuttavia se è vero che ti servirà un po’ di impegno per rispettare tutti gli obiettivi che ti porrai per l’anno venturo, nulla vieta di cercare di portare a te un po’ di buona sorte. Alcuni usi, infatti, sembra possano portare bene e, pertanto, chi rispetta queste tradizioni a Capodanno potrebbe cominciare con il piede giusto l’anno. Me vediamo di che si tratta.

La fortuna in tavola

Se stiamo scegliendo un menù di Capodanno, oltre a qualche buona bottiglia di vino, dovremmo pensare a mettere in tavola alcuni alimenti “acchiappa soldi”. Impossibile non citare l’uva che deve essere consumata a mezzanotte. L’uva infatti è storicamente associata al benessere e all’abbondanza, oltre alla salute e la fortuna. Riserviamoci quindi qualche grappolo d’uva da consumare a mezzanotte, ma anche durante la cena con sfiziosi antipasti.

Altrettanto importanti sono poi le lenticchie, tradizionalmente accompagnate al cotechino. Anche in questo caso una porzione di lenticchie potrebbe essere il “talismano” per attrarre a sé fortuna e denaro nell’anno venturo. Se vogliamo rispettare i costumi degli antichi romani, quello che servirà in tavola è la frutta secca, sia da intendersi come noci, nocciole e mandorle, sia come frutta essiccata, ad esempio i fichi.

Chiude la lista dei cibi porta fortuna il mandarino che, secondo la cultura Feng Shui, richiama l’infinito e la pace.

Potrebbe avere un anno fortunato chi rispetta queste tradizioni a Capodanno

Ora che abbiamo fatto questa panoramica sugli alimenti che non possono mancare ad un Capodanno fortunato, vediamo quali sono i comportamenti da tenere.

Imprescindibile è indossare qualcosa di nuovo, un maglione, un paio di pantaloni, di calze o mutande, purché siano al primo utilizzo. Se ti stavi chiedendo come utilizzare il paio di calze regalato dalla vecchia zia, questa potrebbe essere l’occasione giusta.

Altrettanto importante è indossare qualcosa di colore rosso, tradizione legata alla fortuna passionale, che non guasta mai.

Infine chi vuole lasciare la negatività nell’anno passato, dovrebbe disfarsi di alcuni cocci, magari piatti o bicchieri. Simbolicamente, buttare via dei cocci rappresenta la volontà di lasciarsi i cattivi eventi alle spalle.

In ultimo pare che aprire le finestre alla mezzanotte e mettere una moneta nelle scarpe, serva da un lato a far uscire la negatività dalla vita, dall’altro ad attrarre tanti soldi nel futuro.