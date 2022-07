Chi ama i piatti a base di pesce non può non amare cozze, vongole e fasolari. Questi deliziosi molluschi sono la base di squisite ricette di pesce. Per molti i primi piatti con questi frutti di mare sono i re dell’estate. Questi cibi hanno notevoli proprietà nutritive, ma anche qualche controindicazione per la salute.

Le ricette con cozze, vongole e fasolari si sprecano. Questi piatti, semplicemente a immaginarli, fanno venire l’acquolina in bocca. La prossima volta che andremo ad un ristorante magari in riva al mare, potremmo ordinare spaghetti con vongole, cozze, fasolari e pomodorini. Oppure, al posto degli spaghetti, potremmo scegliere le linguine rosse. In alternativa potremmo anche ordinare una zuppa di fasolari con cozze e vongole veraci.

Tuttavia, senza andare al ristorante, potremmo anche decidere di preparare per noi questi piatti.

Questi frutti di mare si possono cucinare in molti modi. Per esempio preparare la ricetta di spaghetti con cozze e vongole, ma anche fasolari, insieme ai pomodorini, è semplice e molto veloce.

Si riesce a portare il piatto in tavola in meno di mezz’ora. Infatti il tempo di preparazione è di 10 minuti e il tempo di cottura di 15. Inoltre il piatto è veramente economico.

La zuppa di fasolari, cozze e vongole veraci richiede più o meno lo stesso tempo degli spaghetti, per la preparazione e per la cottura. Questo piatto è altrettanto facile da preparare e ovviamente altrettanto economico.

Questi frutti di mare si possono cucinare con molte ricette anche surgelati ma attenzione al colesterolo

Ma questi molluschi, che apportano notevoli benefici all’organismo, hanno anche qualche controindicazione per la salute. Sicuramente sono cibi ipocalorici, per esempio le cozze hanno circa 84 calorie ogni 100 g. Contengono importanti quantità di selenio, che aiuta il funzionamento del sistema immunitario. Inoltre hanno molta vitamina C, che aiuta l’organismo nelle difese. Infine le cozze sono ricche di omega 3, alleato, in particolare, di cuore e arterie.

Le vongole hanno un contenuto calorico addirittura inferiore a quello delle cozze, ovvero 72 calorie ogni 100 g. Inoltre sono ricche di proteine e di diversi minerali, in particolare il potassio, importante per tenere sotto controllo la pressione del sangue. Tuttavia hanno anche un notevole contenuto di colesterolo e di sodio, quindi chi le gusta non deve eccedere nel loro consumo.

Infine i fasolari, che molti confondono con le vongole, hanno appena 52 calorie ogni 100 g. Contengono una quantità elevata di proteine e di minerali, in particolare di zinco, importante per il funzionamento della tiroide e per ossa e muscoli. Tuttavia i fasolari, come le vongole, contengono importanti quantità di colesterolo. Ecco perché il consumo deve essere limitato.

Oltre che un piatto di spaghetti o una zuppa, con cozze e vongole si può preparare anche uno squisito cartoccio. La preparazione è abbastanza semplice e per 4 persone sono necessari 750 grammi di cozze e altrettanti di vongole. Anche questo piatto è abbastanza veloce da preparare e in mezz’ora si può portare in tavola.

Approfondimento

Abbasserebbe il colesterolo e i trigliceridi e aiuterebbe contro i chili di troppo questo piatto delizioso e velocissimo da preparare