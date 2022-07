Il garage spesso viene trascurato per quanto riguarda le pulizie e talvolta si ritiene che una rapida spazzata possa bastare. In realtà il box auto anche se piccolo, può diventare una vera risorsa e uno spazio extra molto comodo. Ad esempio possiamo riporvi le biciclette con diverse soluzioni. All’occorrenza può diventare una dispensa, un piccolo archivio o con una parete attrezzata anche un sala hobby. Proprio per questo occorre tenerlo asciutto e pulito. I pavimenti sono solitamente in cemento o piastrellati ma a bassa manutenzione. In questo articolo vedremo come togliere le macchie d’olio e la polvere dal garage in modo da preservarlo da insetti ed umidità.

In cemento o in piastrelle ecco come pulire il garage dalla polvere e dalle macchie d’olio senza candeggina

Il garage può essere facilmente spazzato con una scopa dalle setole in plastica verdi, indicata per gli esterni. A questo punto se notiamo delle macchie di olio motore, asportiamo la parte ancora umida con la sabbia per le lettiere del gatto. Questo prodotto infatti è altamente assorbente. Una volta asciutta la macchia, procediamo con la rimozione.

Come si tolgono le macchie di olio dal pavimento in cemento

Possiamo utilizzare queste alternative:

bicarbonato di sodio sparso sulle macchie e qualche goccia di sapone per i piatti. Lasciamo agire la pasta granulosa per almeno 4/5 ore e poi strofiniamo con una spazzola a setole dure. Eseguire movimenti circolari e finché non saranno scomparse proseguire.

lo sgrassatore per forno: erogare la schiuma direttamente sulla macchia e attendere le consuete 4/5 ore. Ora procedere spazzolando fino a che la macchia sia scomparsa.

Pulire il pavimento in piastrelle dalle macchie di olio motore

Pulire il pavimento del garage piastrellato è molto più semplice perché meno poroso del cemento. Il grès porcellanato però potrebbe assorbire l’unto. Rimuoviamo quindi sempre prontamente la macchia con la carta assorbente. Passiamo poi una soluzione acqua e sapone di Marsiglia.

Rivestire il pavimento con il PVC

Il pavimento in PVC è fra le scelte migliori per i garage tant’è che viene utilizzato in molte autofficine. Fra i vantaggi del rivestimento in PVC c’è:

la facilità di posa sia per le piastrelle ad incastro sia per le adesive;

è antiurto;

lavabile e non assorbe le macchie;

antisdrucciolo.

In cemento o in piastrelle, un garage pulito può diventare uno spazio supplementare molto utile.

