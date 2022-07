L’estate aiuta a cucinare piatti più dietetici e meno ipocalorici. Nella bella stagione possiamo limitare il consumo di carne specialmente quella rossa e sbizzarrirsi con pesce, verdura e frutti. Pesce e insalate sono un po’ il cibo re della tavola. Chi vuole dimagrire e mantenersi in forma dovrebbe passare anche attraverso questi alimenti.

Nella bella stagione le insalate sono semplici e veloci da preparare. Tuttavia si possono preparare dei piatti deliziosi anche con il pesce, che potrebbe sembrare più complicato da cucinare. Per esempio, utilizzando cozze e vongole si può cucinare un saporitissimo cartoccio in soli 40 minuti. Il suo contenuto di calorie è bassissimo, meno di 300 a porzione. La sua preparazione semplice.

I nostri mari, in particolare il mare Adriatico, sono ricchi di cozze. Il consumo di 100 grammi di questi molluschi apporta appena 85 calorie. Ovviamente le cozze sono ricche di omega 3 alleato di cuore e arterie.

Anche le vongole veraci hanno un bassissimo apporto di calorie addirittura inferiore a quello delle cozze. Un piatto di 100 g di questi crostacei apporta poco più di 70 calorie. Tuttavia se il loro livello calorico è molto basso conviene consumarle con parsimonia perché contengono molto colesterolo.

Invece che cozze alla veneta o vongole alla marinara ecco un piatto saporito con sole 170 calorie, elegante e raffinato

Per preparare il cartoccio di cozze e vongole alla griglia per 4 persone occorrono 750 grammi di cozze e altrettanti di vongole. Inoltre servirà 1 cipollotto, 60 g di mascarpone, una patata e una pannocchia già lessate, del basilico e prezzemolo e del peperoncino fresco. Olio, sale, pepe e del vino bianco completeranno gli ingredienti necessari per fare questo piatto.

Si sistemano le vongole in una ciotola con acqua salata a temperatura ambiente e si lasciano spurgare per un’ora. Poi si sciacquano sotto l’acqua corrente e si strofinano con una paglietta per eliminare le barbe del guscio.

A questo punto si mette un doppio strato di alluminio su una grossa scodella in modo che sbordi. Mettiamo nel piatto foderato, un quarto delle cozze e un quarto delle vongole, qualche rondella di cipollotto e un po’ di pepe. Si bagna il tutto con un paio di cucchiai di vino bianco.

Adesso si sigilla il cartoccio e lo si cuoce alla griglia per 10 minuti. Questa operazione si fa anche per gli altri tre cartocci. Poi si tagliano la patata e la pannocchia a fette e si grigliano per 8-10 minuti. Una volta cotte si insaporiscono con un po’ di prezzemolo e peperoncino fresco, del sale e dell’olio.

Infine, dentro una terrina si mette qualche foglia spezzettata di basilico, dopo averlo lavato. Si aggiunge del mascarpone e un po’ di sale. Il contenuto del cartoccio si rovescia dentro la terrina e si mescola bene per amalgamare il tutto.

Il piatto è pronto per essere servito. Invece che cozze alla veneta o vongole alla marinara questa ricetta può essere un’ottima alternativa elegante e raffinata anche per ospiti.

Un’insalata originale da leccarsi i baffi

Le insalate sono un altro piatto tipico dell’estate. Un’insalata a base di polipo, ceci e pinoli, potrebbe essere una valida alternativa alla solita classica insalata. Questo piatto ha una grande qualità, oltre a essere originale e deliziosa è indicato per chi ha il colesterolo alto e i trigliceridi.

La sua preparazione è molto veloce. Questa ricetta per due persone richiede 100 grammi di ceci in scatola, una manciata di pinoli e 200 grammi di polipo bollito. Si servirà l’insalata con condimento di olio extravergine d’oliva, sale iodato, un po’ di pepe e un limone.

Approfondimento

Meno calorie e meno chili ma molta più salute semplicemente scoprendo i segreti che rivelano queste utilissime indicazioni