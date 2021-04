Il profumo e il sapore dell’aglio sono tra i più caratteristici della tradizione culinaria italiana e mondiale. Molti pensano che nessun cibo potrebbe mai sostituire l’aglio in cucina. Ma in realtà esistono altri alimenti che hanno lo stesso profumo dell’aglio, e possono essere usati con grande successo in alcune ricette. Tra questi alimenti, ce n’è uno particolarmente grazioso.

Si tratta di un fiore, facilissimo da coltivare e comunemente venduto come pianta ornamentale anche da noi.

Questi fiori buonissimi e colorati sono un grazioso sostituto dell’aglio in cucina per stupire gli ospiti. Scopriamoli insieme.

La Tulbaghia appartiene alla stessa famiglia dell’aglio

Di quale fiore stiamo parlando? Della splendida Tulbaghia (nome scientifico Tulbaghia Violacea), una piantina da tenere in vaso che può darci molte soddisfazioni.

La Tulbaghia appartiene alla stessa famiglia dell’aglio, e infatti gli assomiglia per il sapore e per l’odore, anche se meno pungente. Viene anche chiamata aglio selvatico.

È originaria del Sudafrica, ma si è adattata benissimo al clima mediterraneo.

Si tratta di una pianta perenne che assomiglia un po’ all’erba cipollina, e produce fiori di colore rosa o viola.

E questi fiori possono venirci in aiuto in cucina se vogliamo sostituire l’aglio con qualcosa di particolare, affascinante, e dall’odore meno pestilenziale.

Ma come possiamo utilizzarli nella pratica?

Buonissima per bruschette e risotti

I fiori della Tulbaghia sono perfetti come guarnizione. Ad esempio, possiamo utilizzarli su bruschette o tartine. Ottimi anche nelle insalate, nelle minestre e naturalmente sulla pasta per dare un tocco di colore ai nostri piatti. Danno il meglio di sé nei risotti, per produrre un risultato colorato e saporito.

La Tulbaghia è una pianta robusta che si coltiva facilmente. Ama il sole ma sopravvive bene anche a mezza ombra e non necessita di annaffiature troppo frequenti. Assaggiamola, non ce ne pentiremo.

