Passate le feste, molti di noi sono assillati dal rimorso di aver esagerato con il buon cibo e il buon vino, e spesso la bilancia non fa altro che confermare i nostri timori.

Decidiamo allora che è arrivato il momento di metterci a dieta. E questa volta sul serio. Ma come sarà capitato a molti di osservare, le diete in cui semplicemente si riducono le quantità di cibo che consumiamo tendono a fallire. Il vero trucco per una dieta che funziona è quello di sostituire i cibi che tendono a farci ingrassare con altri, meno pericolosi in questo senso.

Tutti sappiamo che uno dei cibi responsabili dei chili di troppo è il pane. Ma come poter sostituire il pane con qualcosa di altrettanto gustoso e versatile? Esiste una soluzione. Ecco il cibo ottimo da sostituire al pane per non ingrassare e non rinunciare al gusto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il sostituto perfetto del pane è la polenta

Come molte delle soluzioni ai problemi che ci affliggono tutti i giorni, anche la risposta a questo dilemma viene dalla tradizione. Esistono dei cibi che ai tempi dei nostri bisnonni venivano consumati in quantità, e che ancora oggi possono essere preziosi alleati della nostra dieta. Tra questi, uno dei principali è la polenta. La polenta è un cibo tipico del nord Italia, e forse non tutti sanno che si può consumare non soltanto in forma liquida, ma anche solida, in panetti. Ed è perfetta per sostituire il pane.

Ecco quindi qual è il cibo ottimo da sostituire al pane per non ingrassare e non rinunciare al gusto.

Un prodotto non lievitato con un indice glicemico minore

Ma perché la polenta è perfetta da sostituire al pane? La polenta ha un indice glicemico minore del pane, e per questo è un ottimo sostituto se stiamo cercando di badare alla linea e eliminare, senza shock alla dieta, qualche chiletto di troppo accumulato durante le feste. Inoltre, la polenta non subisce il processo di lievitazione, e quindi è perfetta anche per chi si sente spesso appesantito da prodotti lievitati.

Per di più, la polenta può trasformarsi in un ottimo piatto unico, ecco ad esempio come preparare un sugo di funghi da leccarsi i baffi per accompagnare un pasto a base di polenta.